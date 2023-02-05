Що обіцяв путін на початку війни — Нафталі Беннет розсекретив обіцянки диктатора

Обіцяв не вбивати Зеленського: експрем'єр Ізраїлю розсекретив обіцянки путіна перед вторгненням рф в Україну
Колишній прем'єр Ізраїлю Нафталі Беннет розповів, про що він розмовляв із російським диктатором володимиром путіним, коли приїжджав до москви на початку повномасштабного вторгнення рф в Україну. Путін запевнив, що українському президенту Володимиру Зеленському фізична розправа не загрожує.
Про це The Times of Israel.
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Обіцянки путіна на початку війни
На початку березня 2022 року під час переговорів у москві колишнього прем'єра Ізраїлю Нафталі Беннета з президентом рф володимиром путіним російський диктатор запевнив, що не вбиватиме президента України Володимира Зеленського.
Як відомо, 5 березня 2022 року Беннет провів тригодинні переговори з путіним у москві, після чого зателефонував президенту Володимиру Зеленському, але деталі розмов не розголошувалися.
В опублікованому інтерв'ю Беннет сказав, що путін запевнив його у перші дні війни, що він не вб'є Зеленського.
"Я знав, що Зеленський перебуває під загрозою, в бункері... Я сказав йому (путіну. — Ред.): "Ти збираєшся вбити Зеленського? Він сказав: "Я не вбиватиму Зеленського". "Я повинен зрозуміти, ви даєте мені слово, що не вб'єте Зеленського?" Він сказав: "Я не вбиватиму Зеленського", — розповів експрем'єр Ізраїлю про свою розмову з диктатором рф.
Після цього, за його словами, він одразу зателефонував Зеленському і сказав: "Я щойно прийшов із зустрічі, він не збирається тебе вбивати. Він (Зеленський. — Ред.) запитав мене: "Ти впевнений?" Я сказав: "100%. Він не збирається вбивати тебе".
Беннет стверджує, що через дві години Зеленський зайшов у свій кабінет і "зробив там селфі", на якому український президент сказав "я не боюся" і таке інше".
За словами експрем'єра Ізраїлю, путін також "погодився не наполягати на роззброєнні України", а Зеленський у ті самі вихідні нібито відмовився від прагнення вступити до НАТО.
"Все, що я робив (у рамках посередницьких зусиль. — Ред.), узгоджувалося зі США", — додав Беннетт.
Нагадаємо, у грудні президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий вийти на ринг з президентом рф володимиром путіним. За словами глави держави, справжній чоловік "б'є пику сам", а не посилає посередників.
Також нещодавно російський юрист і блогер Марк Фейгін розповів, чого боїться путін і чому він ізольований від всього світу. Між поведінкою Зеленським і путіним видно значний контраст.