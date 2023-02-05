Що обіцяв путін на початку війни — Нафталі Беннет розсекретив обіцянки диктатора

Нафталі Беннет

Колишній прем'єр Ізраїлю Нафталі Беннет розповів, про що він розмовляв із російським диктатором володимиром путіним, коли приїжджав до москви на початку повномасштабного вторгнення рф в Україну. Путін запевнив, що українському президенту Володимиру Зеленському фізична розправа не загрожує.

Про це The Times of Israel.

Обіцянки путіна на початку війни

На початку березня 2022 року під час переговорів у москві колишнього прем'єра Ізраїлю Нафталі Беннета з президентом рф володимиром путіним російський диктатор запевнив, що не вбиватиме президента України Володимира Зеленського.

Як відомо, 5 березня 2022 року Беннет провів тригодинні переговори з путіним у москві, після чого зателефонував президенту Володимиру Зеленському, але деталі розмов не розголошувалися.

В опублікованому інтерв'ю Беннет сказав, що путін запевнив його у перші дні війни, що він не вб'є Зеленського.

"Я знав, що Зеленський перебуває під загрозою, в бункері... Я сказав йому (путіну. — Ред.): "Ти збираєшся вбити Зеленського? Він сказав: "Я не вбиватиму Зеленського". "Я повинен зрозуміти, ви даєте мені слово, що не вб'єте Зеленського?" Він сказав: "Я не вбиватиму Зеленського", — розповів експрем'єр Ізраїлю про свою розмову з диктатором рф.

Після цього, за його словами, він одразу зателефонував Зеленському і сказав: "Я щойно прийшов із зустрічі, він не збирається тебе вбивати. Він (Зеленський. — Ред.) запитав мене: "Ти впевнений?" Я сказав: "100%. Він не збирається вбивати тебе".

Беннет стверджує, що через дві години Зеленський зайшов у свій кабінет і "зробив там селфі", на якому український президент сказав "я не боюся" і таке інше".

За словами експрем'єра Ізраїлю, путін також "погодився не наполягати на роззброєнні України", а Зеленський у ті самі вихідні нібито відмовився від прагнення вступити до НАТО.

"Все, що я робив (у рамках посередницьких зусиль. — Ред.), узгоджувалося зі США", — додав Беннетт.

Нагадаємо, у грудні президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий вийти на ринг з президентом рф володимиром путіним. За словами глави держави, справжній чоловік "б'є пику сам", а не посилає посередників.

Також нещодавно російський юрист і блогер Марк Фейгін розповів, чого боїться путін і чому він ізольований від всього світу. Між поведінкою Зеленським і путіним видно значний контраст.