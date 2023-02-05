Что обещал путин в начале войны — Нафтали Беннет рассекретил обещания диктатора

Обещал не убивать Зеленского: экс-премьер Израиля рассекретил обещания путина перед вторжением рф в Украину
Бывший премьер Израиля Нафтали Беннет рассказал, о чем он разговаривал с российским диктатором владимиром путиным, когда приезжал в Москву в начале полномасштабного вторжения россии в Украину. Путин заверил, что украинскому президенту Владимиру Зеленскому физическая расправа не грозит.
Об этом The Times of Israel.
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Обещания путина в начале войны
В начале марта 2022 года во время переговоров в Москве бывшего премьера Израиля Нафтали Беннета с президентом рф владимиром путиным российский диктатор заверил, что не будет убивать президента Украины Владимира Зеленского.
Как известно, 5 марта 2022 года Беннет провел трехчасовые переговоры с путиным в Москве, после чего позвонил по телефону президенту Владимиру Зеленскому, но детали разговоров не разглашались.
В опубликованном интервью Беннет сказал, что путин заверил его в первые дни войны, что он не убьет Зеленского.
"Я знал, что Зеленский находится под угрозой в бункере... Я сказал ему (путину. — Ред.): "Ты собираешься убить Зеленского? Он сказал: "Я не буду убивать Зеленского". "Я должен понять, вы даете мне слово, что не убьете Зеленского?" Он сказал: "Я не буду убивать Зеленского", — рассказал экс-премьер Израилю о своем разговоре с диктатором России.
После этого, по его словам, он сразу позвонил по телефону Зеленскому и сказал: "Я только что пришел со встречи, он не собирается тебя убивать. Он (Зеленский. — Ред.) спросил меня: "Ты уверен?" Я сказал: "100%. Он не собирается убивать тебя.
Беннет утверждает, что через два часа Зеленский зашел в свой кабинет и "сделал там селфи", на котором украинский президент сказал "я не боюсь" и тому подобное".
По словам экс-премьера Израиля, путин также "согласился не настаивать на разоружении Украины", а Зеленский в те же выходные якобы отказался от стремления вступить в НАТО.
"Все, что я делал (в рамках посреднических усилий. — Ред.), согласовывалось с США", — добавил Беннетт.
Напомним, в декабре президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов выйти на ринг с президентом рф владимиром путиным. По словам главы государства, настоящий мужчина "бьет рожу сам", а не посылает посредников.
Также недавно российский юрист и блогер Марк Фейгин рассказал, чего боится путин и почему он изолирован от всего мира. Между поведением Зеленским и путиным виден значительный контраст.