Обкрадали ЗСУ: офіцерів, які привласнили понад 3,5 млн грн судитимуть
На Дніпропетровщині керівництво військової частини організувало оборудку з привласненням грошового забезпечення воїнів ЗСУ. Наразі ДБР завершило досудове розслідування.
Про це повідомляє ДБР.
Що відомо про розкрадання грошей для захисників
Як встановило слідство, для реалізації протиправної схеми начальник відділення персоналу штабу та начальник стройової частини підробили документи та "влаштували" в частину близько 10 цивільних осіб.
"Вони жодного відношення до служби не мали, а просто отримували грошове забезпечення, у тому числі доплати за нібито участь у бойових діях. Всі гроші перераховувалися організаторам схеми, які встигли привласнити 3,5 млн гривень", — повідомляє ДБР.
Коли "схемниками" зацікавилося ДБР, один з фігурантів вирішив підкупити слідчого за 10 тисяч доларів США. Військового затримали у лютому під час передачі хабаря.
"На початку серпня 2023 року рішенням Кіровського районного суду міста Дніпропетровська, військового, який пропонував хабар працівнику ДБР, визнано винним у наданні неправомірної вигоди службовій особі та засуджено на 4 роки позбавлення волі", — йдеться у повідомленні.
Нині ж обох фігурантів судитимуть за фактом заволодіння чужого майна шляхом зловживання службовим становищем. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі.
До того ж у межах досудового розслідування, один з військових відшкодував частину вкрадених грошей на суму у понад 600 тисяч гривень.
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Скриншот повідомлення ДБР
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Скриншот повідомлення ДБР
Нагадаємо, командир військової частини на Миколаївщині незаконно нарахував зарплатню на мільйони.
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