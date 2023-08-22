Обкрадали ЗСУ: офіцерів, які привласнили понад 3,5 млн грн судитимуть

Затримання одного з фігурантів. Фото: ДБР

На Дніпропетровщині керівництво військової частини організувало оборудку з привласненням грошового забезпечення воїнів ЗСУ. Наразі ДБР завершило досудове розслідування.

Про це повідомляє ДБР.

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Як встановило слідство, для реалізації протиправної схеми начальник відділення персоналу штабу та начальник стройової частини підробили документи та "влаштували" в частину близько 10 цивільних осіб.

"Вони жодного відношення до служби не мали, а просто отримували грошове забезпечення, у тому числі доплати за нібито участь у бойових діях. Всі гроші перераховувалися організаторам схеми, які встигли привласнити 3,5 млн гривень", — повідомляє ДБР.

Коли "схемниками" зацікавилося ДБР, один з фігурантів вирішив підкупити слідчого за 10 тисяч доларів США. Військового затримали у лютому під час передачі хабаря.

"На початку серпня 2023 року рішенням Кіровського районного суду міста Дніпропетровська, військового, який пропонував хабар працівнику ДБР, визнано винним у наданні неправомірної вигоди службовій особі та засуджено на 4 роки позбавлення волі", — йдеться у повідомленні.

Нині ж обох фігурантів судитимуть за фактом заволодіння чужого майна шляхом зловживання службовим становищем. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі.

До того ж у межах досудового розслідування, один з військових відшкодував частину вкрадених грошей на суму у понад 600 тисяч гривень.

Скриншот повідомлення ДБР

Скриншот повідомлення ДБР 1 / 2

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