Обворовали ВСУ: офицеров, присвоивших более 3,5 млн грн, будут судить

Задержание одного из фигурантов. Фото: ДБР

На Днепропетровщине руководство воинской части организовало схему с присвоением денежного довольствия воинов ВСУ. В настоящее время ГБР завершило досудебное расследование.

Об этом сообщает ГБР.

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Как установило следствие, для реализации противоправной схемы начальник отделения персонала штаба и начальник строевой части подделали документы и устроили в часть около 10 гражданских лиц.

"Они никакого отношения к службе не имели, а просто получали денежное довольствие, в том числе доплаты за якобы участие в боевых действиях. Все деньги перечислялись организаторам схемы, которые успели присвоить 3,5 млн гривен", — сообщает ГБР.

Когда "схемщиками" заинтересовалось ГБР, один из фигурантов решил подкупить следователя за 10 тысяч долларов США. Военного задержали в феврале во время передачи взятки.

"В начале августа 2023 года решением Кировского районного суда города Днепропетровска, военный, предлагавший взятку работнику ГБР, признан виновным в предоставлении неправомерной выгоды должностному лицу и осужден на 4 года лишения свободы", — говорится в сообщении.

В настоящее время обоих фигурантов будут судить по факту завладения чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением. Им грозит до 12 лет лишения свободы.

К тому же в рамках досудебного расследования один из военных возместил часть украденных денег на сумму более 600 тысяч гривен.

Скриншот сообщения ГБР

Скриншот сообщения ГБР 1 / 2

Напомним, командир воинской части Николаевской области незаконно насчитал зарплату на миллионы.

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