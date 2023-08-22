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Обворовали ВСУ: офицеров, присвоивших более 3,5 млн грн, будут судить

22 августа 2023 18:00
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор
Обворовали ВСУ: офицеров, присвоивших более 3,5 млн грн, будут судить
Задержание одного из фигурантов. Фото: ДБР
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор

На Днепропетровщине руководство воинской части организовало схему с присвоением денежного довольствия воинов ВСУ. В настоящее время ГБР завершило досудебное расследование.

Об этом сообщает ГБР.

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Как установило следствие, для реализации противоправной схемы начальник отделения персонала штаба и начальник строевой части подделали документы и устроили в часть около 10 гражданских лиц.

"Они никакого отношения к службе не имели, а просто получали денежное довольствие, в том числе доплаты за якобы участие в боевых действиях. Все деньги перечислялись организаторам схемы, которые успели присвоить 3,5 млн гривен", — сообщает ГБР.

Когда "схемщиками" заинтересовалось ГБР, один из фигурантов решил подкупить следователя за 10 тысяч долларов США. Военного задержали в феврале во время передачи взятки.

"В начале августа 2023 года решением Кировского районного суда города Днепропетровска, военный, предлагавший взятку работнику ГБР, признан виновным в предоставлении неправомерной выгоды должностному лицу и осужден на 4 года лишения свободы", — говорится в сообщении.

В настоящее время обоих фигурантов будут судить по факту завладения чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением. Им грозит до 12 лет лишения свободы.

К тому же в рамках досудебного расследования один из военных возместил часть украденных денег на сумму более 600 тысяч гривен.

  • Скриншот сообщения ГБР
  • Скриншот сообщения ГБР
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Напомним, командир воинской части Николаевской области незаконно насчитал зарплату на миллионы.

Также в Донецкой области будут судить работников ТЦК за помощь ухилянтам.

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