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Облізлі хати та зруйновані дахи: який вигляд має селище Саваслейка, де злітає МіГ-35

23 серпня 2023 02:23
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Облізлі хати та зруйновані дахи: який вигляд має селище Саваслейка, де злітає МіГ-35
Зліт винищувача МіГ-35 із російського селища Саваслейка. Фото: obozrevatel.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Із російської авіабази в селищі Саваслейка злітає винищувач МіГ-35, який часто є причиною повітряних тривог в Україні. Однак місцеві жителі живуть настільки жалюгідно, що очевидно єдиною розвагою є зліт бойового літака.

Кадри життя росіян з Саваслейки оприлюднили опозиційні Telegram-канали, передає Obozrevatel.

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Який має вигляд селище Саваслейка

Так, місцеві росіяни живуть у напівзруйнованих будинках. Паркани довкола хат похилилися, відкриваючи вид на латані стіни помешкань.

Вигляд російського селища Саваслейка. Фото: obozrevatel.com

Однак влада РФ своєю чергою не проводить ніяких ремонтних робіт для покращення умов життя місцевих росіян. Адже першочергово потрібно знищити з винищувачів будинки українців.

Вигляд російського селища Саваслейка. Фото: obozrevatel.com

Деякі будинки поблизу російського військового аеродрому перебувають в аварійному стані. Цілі сім'ї можуть проживати в одній хаті, де хоча б трохи не протікає дах. Бідність не дає змоги місцевим відремонтувати покрівлю.

Вигляд російського селища Саваслейка. Фото: obozrevatel.com

"Доріг тут, як і належить російській глибинці, немає. Ймовірно, вона їм і не потрібна, адже Саваслейка просто випадково виявилася поряд з авіабазою, з якої заведено літати по небу, а не ходити по землі", — додали в виданні.

Нагадаємо, що нещодавно Британія підіймала в повітря два винищувачі Typhoon для перехоплення російських бомбардувальників. Їх було помічено в повітряному просторі поблизу Шотландії.

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