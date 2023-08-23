Облізлі хати та зруйновані дахи: який вигляд має селище Саваслейка, де злітає МіГ-35
Із російської авіабази в селищі Саваслейка злітає винищувач МіГ-35, який часто є причиною повітряних тривог в Україні. Однак місцеві жителі живуть настільки жалюгідно, що очевидно єдиною розвагою є зліт бойового літака.
Кадри життя росіян з Саваслейки оприлюднили опозиційні Telegram-канали, передає Obozrevatel.
Який має вигляд селище Саваслейка
Так, місцеві росіяни живуть у напівзруйнованих будинках. Паркани довкола хат похилилися, відкриваючи вид на латані стіни помешкань.
Однак влада РФ своєю чергою не проводить ніяких ремонтних робіт для покращення умов життя місцевих росіян. Адже першочергово потрібно знищити з винищувачів будинки українців.
Деякі будинки поблизу російського військового аеродрому перебувають в аварійному стані. Цілі сім'ї можуть проживати в одній хаті, де хоча б трохи не протікає дах. Бідність не дає змоги місцевим відремонтувати покрівлю.
"Доріг тут, як і належить російській глибинці, немає. Ймовірно, вона їм і не потрібна, адже Саваслейка просто випадково виявилася поряд з авіабазою, з якої заведено літати по небу, а не ходити по землі", — додали в виданні.
Нагадаємо, що нещодавно Британія підіймала в повітря два винищувачі Typhoon для перехоплення російських бомбардувальників. Їх було помічено в повітряному просторі поблизу Шотландії.