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Облезлые дома и разрушенные крыши: как выглядит поселок Саваслейка, где взлетает МиГ-35

23 августа 2023 02:23
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Облезлые дома и разрушенные крыши: как выглядит поселок Саваслейка, где взлетает МиГ-35
Взлет истребителя МиГ-35 из российского селения Саваслейка. Фото: obozrevatel.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

С российской авиабазы в поселке Саваслейка взлетает истребитель МиГ-35, часто являющийся причиной воздушных тревог в Украине. Однако местные жители живут настолько жалко, что очевидно единственным развлечением является взлет боевого самолета.

Кадры жизни россиян из Саваслейки обнародовали оппозиционные Telegram-каналы, передает Obozrevatel.

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Как выглядит поселок Саваслейка

Так, местные россияне живут в полуразрушенных домах. Заборы вокруг домов наклонились, открывая вид на латаные стены жилищ.

Вид российского селения Саваслейка. Фото: obozrevatel.com

Однако власти РФ в свою очередь не производят никаких ремонтных работ для улучшения условий жизни местных россиян. Ведь в первую очередь нужно уничтожить из истребителей дома украинцев.

Вид российского селения Саваслейка. Фото: obozrevatel.com

Некоторые дома вблизи российского военного аэродрома находятся в аварийном состоянии. Целые семьи могут проживать в одном доме, где хотя бы чуть-чуть не протекает крыша. Бедность не позволяет местным отремонтировать кровлю.

Вид российского селения Саваслейка. Фото: obozrevatel.com

"Дорог здесь, как и положено российской глубинке, нет. Вероятно, она им и не нужна, ведь Саваслейка просто случайно оказалась рядом с авиабазой, с которой принято летать по небу, а не ходить по земле", — добавили в издании.

Напомним, что недавно Британия поднимала в воздух два истребителя Typhoon для перехвата российских бомбардировщиков. Они были замечены в воздушном пространстве вблизи Шотландии.

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