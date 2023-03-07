Обмін полоненими: Україна повернула 130 військових

Обмін полоненими

В результаті ще одного обміну полоненими було повернуто додому 130 українських героїв, серед яких 126 захисників та 4 захисниці. Серед них були солдати Збройних сил, Національної гвардії, прикордонної охорони та DSST.

Про це повідомив голова Офісу Президента Андрій Єрмак.

Обмін полоненими

Більшість із військових отримали серйозні травми. Особливо виділяється група із 87 захисників Маріуполя, 71 із яких працювали на заводі "Азовсталь". Крім того, повернулися 35 людей з Donetsk Direction, які були захоплені в Бахмуті та Соледарі.

Серед випущених включають 45 військовослужбовців Збройних сил України, 25 національних охоронців, 23 прикордонних охоронців, 21 солдатів військово-морського флоту України, вісім "тероборонівців" та вісім представників державної спеціальної транспортної служби. Наймолодшому військовому ще не виповнилося 21 рік, найстаршому скоро виповниться 64 роки.

Нагадаємо, що українським військовополоненим, якого російські військові розстріляли після того, як він промовив "Слава Україні!", за попередніми даними, є Тимофій Шадура. Він служив у 30-й окремій механізованій бригаді ім. князя Костянтина Острозького.