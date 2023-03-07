Генштаб назвал имя украинского военного, которого расстреляли россияне

Россияне расстреляли пленного украинца

Украинским военнопленным, которого российские военные расстреляли после того, как он произнес "Слава Украине!", по предварительным данным, является Тимофей Шадура. Он служил в 30-й отдельной механизированной бригаде им. князя Константина Острожского.

Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

Что известно о погибшем

"По предварительным данным, погибшим военнослужащий 30 отдельной механизированной бригады им. князя Константина Острожского Тимофей Николаевич Шадура", — сообщили в Генштабе.

В военном ведомстве отметили, что расстрел безоружного пленника — циничное и дерзкое пренебрежение Нормами международного гуманитарного права и обычаев войны.

"Так поступают ничтожные убийцы, но не воины. Российские оккупанты в очередной раз показали, что главной их целью в Украине является лишь зверское истребление украинцев", — отмечается в сообщении.

В Генштабе добавили, что личность мужественного украинского воина предварительно установлена. Окончательный ответ дадут эксперты.

"Ни одна смерть нашего воина не останется без возмездия. Но мы сделаем это законным и справедливым способом – на поле боя, в суде или в международном трибунале. С холодной головой, с соблюдением правил", — подчеркнули в Генштабе.

Напомним, ранее было обнародовано видео, как после провозглашения фразы "Слава Украине" оккупанты жестоко убили украинского военнопленного.

Президент Владимир Зеленский прокомментировал видео, как российские оккупанты цинично расстреляли украинского военного за слова "Слава Украине". Он подчеркнул, что каждый российский военный, который пришел в Украину, непременно будет отвечать за это.