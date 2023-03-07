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Обмен пленными: Украина вернула 130 военных

7 марта 2023 17:16
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Обмен пленными
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В результате еще одного обмена пленными были возвращены домой 130 украинских героев, среди которых 126 защитников и 4 защитника. Среди них были солдаты вооруженных сил, национальной гвардии, пограничной охраны и DSST. 

Об этом сообщил глава Офиса Президента Андрей Ермак.

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Большинство из военных получили серьезные травмы. Особенно выделяется группа из 87 защитников Мариуполя, 71 из которых работали на заводе "Азовсталь". Кроме того, вернулись 35 человек из Donetsk Direction, которые были захвачены в Бахмуте и Соледаре.

Среди выпущенных включают 45 военнослужащих Вооруженных сил Украины, 25 национальных охранников, 23 пограничных охранников, 21 солдат военно-морского флота Украины, восемь "теробороновца" и восемь представителей государственной специальной транспортной службы. Самому молодому военному еще не исполнилось 21 год, самому старшему скоро исполнится 64 года.

Напомним, что украинским военнопленным, которого российские военные расстреляли после того, как он произнес "Слава Украине!", по предварительным данным, является Тимофей Шадура. Он служил в 30-й отдельной механизированной бригаде им. князя Константина Острожского.

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