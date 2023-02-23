Обстріл Харківщини: окупанти вдарили снарядами по рятувальниках, які шукали під завалами людей

ДСНС

Сьогодні, 23 лютого, близько 10-ї ранки окупанти обстріляли населений пункт Дворічна Куп’янського району Харківської області. Внаслідок російської атаки зруйновано 4-поверхову будівлю адміністрації селищної ради. Коли рятувальники шукали людей під завалами, окупанти повторили обстріл.

Про це повідомляє ДСНС.

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До місця події виїхали рятувальники на двох автоцистернах та чотирьох спеціальних аварійно-рятувальних автомобілях. Вони з'ясували, що під завалами будівлі знаходяться тіла двох жінок.

"Під час проведення робіт сталася ціла серія повторних обстрілів. Окупанти прицільно били по рятувальниках. Внаслідок обстрілу було пошкоджено 4 одиниці техніки ДСНС. Особовий склад не постраждав", — повідомляє ДСНС.

Внаслідок повторного обстрілу аварійно-рятувальні роботи було призупинено. Від російської атаки також постраждав чоловік, який перебував поряд з будівлею. Його відразу госпіталізували.

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Нагадаємо, що 20 лютого росіяни також обстріляли Куп’янськ. Окупанти використовували для удару по мирному українському місту ракети С-300.

Також ми писали, мер Харкова Ігор Терехов розповів, що з 23 по 24 лютого міська влада акцентуватиме увагу на безпеці мешканців. Він зазначив, що інших змін поки не планується.