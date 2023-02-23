Обстрел Харьковской области: оккупанты ударили снарядами по спасателям, которые искали под завалами людей
Сегодня, 23 февраля, около 10 утра оккупанты обстреляли населенный пункт Двуречная Купянского района Харьковской области. В результате российской атаки разрушено 4-этажное здание администрации поселкового совета. Когда спасатели искали людей под завалами, оккупанты повторили обстрел.
Об этом сообщает ГСЧС.
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К месту происшествия выехали спасатели на двух автоцистернах и четырех специальных аварийно-спасательных автомобилях. Они выяснили, что под завалами строения находятся тела двух женщин.
"Во время проведения работ произошла целая серия повторных обстрелов. Оккупанты прицельно били по спасателям. В результате обстрела были повреждены 4 единицы техники ГСЧС. Личный состав не пострадал", — сообщает ГСЧС.
В результате повторного обстрела аварийно-спасательные работы были приостановлены. От российской атаки также пострадал мужчина, который находился рядом со зданием. Его сразу госпитализировали.
Напомним, что 20 февраля россияне также обстреляли Купянск. Оккупанты использовали для удара по мирному украинскому городу ракеты С-300.
Также мы писали, мэр Харькова Игорь Терехов рассказал, что с 23 по 24 февраля городские власти будут акцентировать внимание на безопасности жителей. Он отметил, что другие изменения пока не планируются.