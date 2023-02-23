Обстрел Харьковской области: оккупанты ударили снарядами по спасателям, которые искали под завалами людей

ГСЧС

Сегодня, 23 февраля, около 10 утра оккупанты обстреляли населенный пункт Двуречная Купянского района Харьковской области. В результате российской атаки разрушено 4-этажное здание администрации поселкового совета. Когда спасатели искали людей под завалами, оккупанты повторили обстрел.

Об этом сообщает ГСЧС.

Подробности

К месту происшествия выехали спасатели на двух автоцистернах и четырех специальных аварийно-спасательных автомобилях. Они выяснили, что под завалами строения находятся тела двух женщин.

"Во время проведения работ произошла целая серия повторных обстрелов. Оккупанты прицельно били по спасателям. В результате обстрела были повреждены 4 единицы техники ГСЧС. Личный состав не пострадал", — сообщает ГСЧС.

В результате повторного обстрела аварийно-спасательные работы были приостановлены. От российской атаки также пострадал мужчина, который находился рядом со зданием. Его сразу госпитализировали.

​

​

Напомним, что 20 февраля россияне также обстреляли Купянск. Оккупанты использовали для удара по мирному украинскому городу ракеты С-300.

Также мы писали, мэр Харькова Игорь Терехов рассказал, что с 23 по 24 февраля городские власти будут акцентировать внимание на безопасности жителей. Он отметил, что другие изменения пока не планируются.