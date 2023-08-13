Обстріл Херсонської області 13 серпня: у лікарні помер 12-річний хлопчик

Наслідки обстрілу на Херсонщині. Фото: Ігор Клименко

У неділю, 13 серпня, російські окупанти обстріляли селище Широка Балка Херсонської області. Внаслідок обстрілу кількість жертв російських сил зросла, а в лікарні помер 12-річний хлопчик.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

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"У Широкій Балці загинула вся родина. На жаль, 12-річний хлопчик помер у лікарні", — сказав міністр.

У Херсонській ОВА повідомили, що снаряд позбавив життя батьків та новонародженої сестри хлопчика. Немовляті було менш як чотири тижні.

Російські окупаційні війська продовжують нещадно обстрілювати Херсонську область. Так, окупанти вдарили по селах Станіслав та Широка Балка.

У селищі в результаті атаки загинули троє дорослих: двоє чоловіків і одна жінка. Трагедія також забрала життя малюка, якому було менше двох років.

Прокуратура Херсонської області розпочала попереднє розслідування подій. Внаслідок атаки спалахнули чотири житлові будівлі. Вранці агресори напали на поселення в Херсонському та Бериславському районах. За попередніми даними, не менш як п'ять осіб отримали поранення.

Також ми повідомляли, що триває 536 день російського терору проти України, зокрема Херсонської області. За добу супротивник 61 раз обстріляв регіон.

Глава Херсонської ОВ Олександр Прокудін уточнив, що внаслідок обстрілів постраждали житлові квартали населених пунктів, території та приміщення підприємств у Херсоні, а також вежі зв'язку у Бериславі.