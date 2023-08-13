Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Обстріл Херсонської області 13 серпня: у лікарні помер 12-річний хлопчик arrow

Обстріл Херсонської області 13 серпня: у лікарні помер 12-річний хлопчик

13 серпня 2023 14:13
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Обстріл Херсонської області 13 серпня: у лікарні помер 12-річний хлопчик
Наслідки обстрілу на Херсонщині. Фото: Ігор Клименко
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У неділю, 13 серпня, російські окупанти обстріляли селище Широка Балка Херсонської області. Внаслідок обстрілу кількість жертв російських сил зросла, а в лікарні помер 12-річний хлопчик.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

Читайте також:

Що відомо про обстріл Херсонської області

"У Широкій Балці загинула вся родина. На жаль, 12-річний хлопчик помер у лікарні", — сказав міністр.

У Херсонській ОВА повідомили, що снаряд позбавив життя батьків та новонародженої сестри хлопчика. Немовляті було менш як чотири тижні.

Російські окупаційні війська продовжують нещадно обстрілювати Херсонську область. Так, окупанти вдарили по селах Станіслав та Широка Балка.

У селищі в результаті атаки загинули троє дорослих: двоє чоловіків і одна жінка. Трагедія також забрала життя малюка, якому було менше двох років.

Прокуратура Херсонської області розпочала попереднє розслідування подій. Внаслідок атаки спалахнули чотири житлові будівлі. Вранці агресори напали на поселення в Херсонському та Бериславському районах. За попередніми даними, не менш як п'ять осіб отримали поранення.

Також ми повідомляли, що триває 536 день російського терору проти України, зокрема Херсонської області. За добу супротивник 61 раз обстріляв регіон.

Глава Херсонської ОВ Олександр Прокудін уточнив, що внаслідок обстрілів постраждали житлові квартали населених пунктів, території та приміщення підприємств у Херсоні, а також вежі зв'язку у Бериславі.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

04:38Вибухи у Львівській області: ракети атакують Захід

Новина з фото

01:54Потужні вибухи в Київській області: удар ворожих БпЛА

Новина з фото

03:55Потужні вибухи в Київській області: ракетний удар по регіону

Новина з фото

00:50Вибухи в Вінницькій області: ворожий обстріл

20:40 Хитра задача з ПДР для початківців: хто кого має пропускати на перехресті

None

Головні новини 12 серпня: вибухи на Кримському мосту та падіння літака Су-30 у РФ

Новина з фото

01:30У Каневі вибухи: РФ обстрілює область

06:47 В Україні підвищать зарплати: стало відомо на скільки

11:07 Мессі повернеться до Європи: у якому клубі виступить аргентинець

Новина з відео

13:25 Коля Сєрга відверто висловився про Віталія Козловського в ЗСУ

Новина з фото

17:55 У Польщі показали танки Leopard з України, які приїхали на ремонт

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз