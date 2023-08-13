Обстрел Херсонской области 13 августа: в больнице умер 12-летний мальчик

Последствия обстрела Херсонской области. Фото: Игорь Клименко

В воскресенье, 13 августа российские оккупанты обстреляли поселок Широкая Балка Херсонской области. В результате обстрела, число жертв российских сил возросло, а в больнице умер 12-летний мальчик.

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

Читайте также:

Что известно про обстрел Херсонской области

"В Широкой Балке погибла вся семья. К сожалению, 12-летний мальчик скончался в больнице", — сказал министр.

В Херсонской ОВА сообщили, что снаряд лишил жизни родителей и новорожденной сестры мальчика. Младенцу было меньше четырех недель.

Российские оккупационные войска продолжают беспощадно обстреливать Херсонскую область. Так, оккупанты ударили по селам Станислав и Широкая Балка.

В поселке в результате атаки погибли три взрослых: два мужчины и одна женщина. Трагедия также унесла жизнь малыша младше двух лет.

Прокуратура Херсонской области начала предварительное расследование событий. В результате атаки вспыхнуло четыре жилых здания. В утренние часы агрессор напал на поселения в Херсонском и Бериславском районах. По предварительным данным, не менее пяти человек получили ранения.

Также мы сообщали, что продолжается 536 день российского террора против Украины, в частности Херсонской области. За сутки противник 61 раз обстрелял регион.

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин уточнил, что в результате обстрелов пострадали жилые кварталы населенных пунктов, территории и помещения предприятий в Херсоне, а также вышки связи в Бериславе.