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Обстріл Лимана: кількість жертв зросла

9 липня 2023 09:25
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Обстріл Лимана: кількість жертв зросла
Наслідки обстрілу Лимана. Фото: Павло Кириленко
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У суботу, 8 липня, російські війська завдали удару по Лиману Донецької області. Наступного дня стало відомо, що кількість жертв зросла.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

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Обстріл Лимана

За словами Кириленка, за добу окупанти вбили десятьох мирних жителів Донецької області. При цьому лише дев'ятьох людей було вбито під час обстрілу Лимана.

"За 8 липня росіяни вбили десятьох жителів Донбасу: дев'ять у Лимані та один в Авдіївці. Ще 13 людей за добу отримали поранення", — сказав він.

Варто уточнити, що близько 10-ї ранку, 8 липня, окупанти вдарили по місту з РСЗВ. Щонайменше вісім людей загинули, ще п'ятеро поранено.

"На місці події рятувальники Лиманського гарнізону ліквідували пожежі приватного житлового будинку, прибудови до будівлі друкарні та 3-х легкових автомобілів, які виникли внаслідок обстрілу. Пожежники працювали на трьох локаціях одночасно", — повідомили у ДСНС України.

Кириленко
Повідомлення Павла Кириленка. Фото: скриншот

Нагадаємо, що в тимчасово окупованій Макіївці Донецької області нібито внаслідок удару українських військових спалахнула російська нафтобаза. За даними екстрених служб, розлилося пальне, що й сприяло фаєр-шоу.

Також ми повідомляли, що 4 липня на окупованих територіях Донецька та Макіївки пролунали сильні вибухи. У ЗСУ повідомили, що було знищено склад окупантів.

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