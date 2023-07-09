Обстріл Лимана: кількість жертв зросла
У суботу, 8 липня, російські війська завдали удару по Лиману Донецької області. Наступного дня стало відомо, що кількість жертв зросла.
Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
Обстріл Лимана
За словами Кириленка, за добу окупанти вбили десятьох мирних жителів Донецької області. При цьому лише дев'ятьох людей було вбито під час обстрілу Лимана.
"За 8 липня росіяни вбили десятьох жителів Донбасу: дев'ять у Лимані та один в Авдіївці. Ще 13 людей за добу отримали поранення", — сказав він.
Варто уточнити, що близько 10-ї ранку, 8 липня, окупанти вдарили по місту з РСЗВ. Щонайменше вісім людей загинули, ще п'ятеро поранено.
"На місці події рятувальники Лиманського гарнізону ліквідували пожежі приватного житлового будинку, прибудови до будівлі друкарні та 3-х легкових автомобілів, які виникли внаслідок обстрілу. Пожежники працювали на трьох локаціях одночасно", — повідомили у ДСНС України.
Нагадаємо, що в тимчасово окупованій Макіївці Донецької області нібито внаслідок удару українських військових спалахнула російська нафтобаза. За даними екстрених служб, розлилося пальне, що й сприяло фаєр-шоу.
Також ми повідомляли, що 4 липня на окупованих територіях Донецька та Макіївки пролунали сильні вибухи. У ЗСУ повідомили, що було знищено склад окупантів.