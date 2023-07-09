Обстрел Лимана: количество жертв возросло
В субботу, 8 июля, российские войска нанесли удар по Лиману Донецкой области. На следующий день стало известно, что количество жертв возросло.
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
Обстрел Лимана
По словам Кириленко, за сутки оккупанты убили десять мирных жителей Донецкой области. При этом только девять человек были убиты во время обстрела Лимана.
"За 8 июля россияне убили десять жителей Донбасса: девять в Лимане и один в Авдеевке. Еще 13 человек за сутки получили ранения", — сказал он.
Стоит уточнить, что около 10 утра, 8 июля, оккупанты ударили по городу из РСЗО. По меньшей мере, восемь человек погибли, еще пятеро ранены.
"На месте происшествия спасатели Лиманского гарнизона ликвидировали пожары частного жилого дома, пристройки к зданию типографии и 3-х легковых автомобилей, возникших в результате обстрела. Пожарные работали на трех локациях одновременно", — сообщили в ГСЧС Украины.
Напомним, что во временно оккупированной Макеевке Донецкой области якобы в результате удара украинских военных загорелась российская нефтебаза. По данным экстренных служб, разлилось горючее, что и поспособствовало фаер-шоу.
Также мы сообщали, что 4 июля на оккупированных территориях Донецка и Макеевки раздались сильные взрывы. В ВСУ сообщили, что был уничтожен состав оккупантов.