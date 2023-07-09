Обстрел Лимана: количество жертв возросло

Последствия обстрела Лимана. Фото: Павел Кириленко

В субботу, 8 июля, российские войска нанесли удар по Лиману Донецкой области. На следующий день стало известно, что количество жертв возросло.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

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Обстрел Лимана

По словам Кириленко, за сутки оккупанты убили десять мирных жителей Донецкой области. При этом только девять человек были убиты во время обстрела Лимана.

"За 8 июля россияне убили десять жителей Донбасса: девять в Лимане и один в Авдеевке. Еще 13 человек за сутки получили ранения", — сказал он.

Стоит уточнить, что около 10 утра, 8 июля, оккупанты ударили по городу из РСЗО. По меньшей мере, восемь человек погибли, еще пятеро ранены.

"На месте происшествия спасатели Лиманского гарнизона ликвидировали пожары частного жилого дома, пристройки к зданию типографии и 3-х легковых автомобилей, возникших в результате обстрела. Пожарные работали на трех локациях одновременно", — сообщили в ГСЧС Украины.

Сообщение Павла Кириленко. Фото: скриншот

Напомним, что во временно оккупированной Макеевке Донецкой области якобы в результате удара украинских военных загорелась российская нефтебаза. По данным экстренных служб, разлилось горючее, что и поспособствовало фаер-шоу.

Также мы сообщали, что 4 июля на оккупированных территориях Донецка и Макеевки раздались сильные взрывы. В ВСУ сообщили, что был уничтожен состав оккупантов.