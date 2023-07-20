Обстріл Миколаєва: кількість постраждалих суттєво зросла

Наслідки обстрілу Миколаєва. Фото: Суспільне

Внаслідок нічної атаки Миколаєва постраждали 18 людей, серед них п'ятеро дітей. Ще дві людини вдалося врятувати з-під завалів.

Про це повідомили голова Миколаївської ОВА Віталій Кім та міський голова Олександр Сєнкевич.

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"Загалом постраждал 18 осіб, з них дев'ять госпіталізовано, серед них п'ятеро дітей. Двох жителів — чоловіка та жінку — врятували з-під завалів", — повідомляє Кім.

Сєнкевич додав, що наразі на місце виїхали комунальники і починається прибирання території.

"Щодо відселення людей, маємо дві локації. З жителями працюють представники адміністрації району", — додав міський голова.

Наслідки обстрілу Миколаєва. Фото: t.me/senkevichonline

Наслідки обстрілу Миколаєва. Фото: t.me/senkevichonline

Наслідки обстрілу Миколаєва. Фото: t.me/senkevichonline

Наслідки обстрілу Миколаєва. Фото: Суспільне

Наслідки обстрілу Миколаєва. Фото: Суспільне

Наслідки обстрілу Миколаєва. Фото: Суспільне

Наслідки обстрілу Миколаєва. Фото: Суспільне 1 / 7

Нагадаємо, у ніч проти 20 липня близько третьої години в Миколаєві пролунали вибухи. Російські терористи вдарили по житлових будинках.

Також вночі 20 липня о 02:15 стало відомо про вибухи в Одесі. Місцева влада повідомляла про роботу української ППО.