Обстрел Николаева: количество пострадавших существенно возросло
В результате ночной атаки Николаева пострадали 18 человек, среди них пятеро детей. Еще двух человек удалось спасти из-под завалов.
Об этом сообщили глава Николаевской ОВА Виталий Ким и городской голова Александр Сенкевич.
Обстрелы Николаева 20 июля
"Всего пострадали 18 человек, из них девять госпитализированы, среди них пятеро детей. Двоих жителей — мужчину и женщину — спасли из-под завалов", — сообщает Ким.
Сенкевич добавил, что на место выехали коммунальщики и начинается уборка территории.
"По отселению людей, есть две локации. С жителями работают представители администрации района", — добавил городской голова.
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Последствия обстрелов Николаева. Фото: t.me/senkevichonline
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Последствия обстрелов Николаева. Фото: t.me/senkevichonline
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Последствия обстрелов Николаева. Фото: t.me/senkevichonline
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Последствия обстрелов Николаева. Фото: Суспільне
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Последствия обстрелов Николаева. Фото: Суспільне
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Последствия обстрелов Николаева. Фото: Суспільне
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Последствия обстрелов Николаева. Фото: Суспільне
Напомним, в ночь на 20 июля около трех часов в Николаеве раздались взрывы. Российские террористы ударили по жилым домам.
Также ночью 20 июля в 02:15 стало известно о взрывах в Одессе. Местные власти сообщали о работе украинского ПВО.