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Обстрел Николаева: количество пострадавших существенно возросло

20 июля 2023 07:34
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Обстрел Николаева: количество пострадавших существенно возросло
Последствия обстрелов Николаева. Фото: Суспільне
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В результате ночной атаки Николаева пострадали 18 человек, среди них пятеро детей. Еще двух человек удалось спасти из-под завалов.

Об этом сообщили глава Николаевской ОВА Виталий Ким и городской голова Александр Сенкевич.

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"Всего пострадали 18 человек, из них девять госпитализированы, среди них пятеро детей. Двоих жителей — мужчину и женщину — спасли из-под завалов", — сообщает Ким.

Сенкевич добавил, что на место выехали коммунальщики и начинается уборка территории.

"По отселению людей, есть две локации. С жителями работают представители администрации района", — добавил городской голова.

  • Последствия обстрелов Николаева. Фото: t.me/senkevichonline
  • Последствия обстрелов Николаева. Фото: t.me/senkevichonline
  • Последствия обстрелов Николаева. Фото: t.me/senkevichonline
  • Последствия обстрелов Николаева. Фото: Суспільне
  • Последствия обстрелов Николаева. Фото: Суспільне
  • Последствия обстрелов Николаева. Фото: Суспільне
  • Последствия обстрелов Николаева. Фото: Суспільне
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Напомним, в ночь на 20 июля около трех часов в Николаеве раздались взрывы. Российские террористы ударили по жилым домам.

Также ночью 20 июля в 02:15 стало известно о взрывах в Одессе. Местные власти сообщали о работе украинского ПВО.

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