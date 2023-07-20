Обстрел Николаева: количество пострадавших существенно возросло

Последствия обстрелов Николаева. Фото: Суспільне

В результате ночной атаки Николаева пострадали 18 человек, среди них пятеро детей. Еще двух человек удалось спасти из-под завалов.

Об этом сообщили глава Николаевской ОВА Виталий Ким и городской голова Александр Сенкевич.

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"Всего пострадали 18 человек, из них девять госпитализированы, среди них пятеро детей. Двоих жителей — мужчину и женщину — спасли из-под завалов", — сообщает Ким.

Сенкевич добавил, что на место выехали коммунальщики и начинается уборка территории.

"По отселению людей, есть две локации. С жителями работают представители администрации района", — добавил городской голова.

Последствия обстрелов Николаева. Фото: t.me/senkevichonline

Последствия обстрелов Николаева. Фото: t.me/senkevichonline

Последствия обстрелов Николаева. Фото: t.me/senkevichonline

Последствия обстрелов Николаева. Фото: Суспільне

Последствия обстрелов Николаева. Фото: Суспільне

Последствия обстрелов Николаева. Фото: Суспільне

Последствия обстрелов Николаева. Фото: Суспільне 1/7 _ 7

Напомним, в ночь на 20 июля около трех часов в Николаеве раздались взрывы. Российские террористы ударили по жилым домам.

Также ночью 20 июля в 02:15 стало известно о взрывах в Одессе. Местные власти сообщали о работе украинского ПВО.