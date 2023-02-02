За фактом обстрілу села Єліне на Чернігівщині прокуратура відкрила кримінальну справу

Правоохоронці підтвердили загибель чотирьох людей у Єліному

Прокуратура розслідує обстріл прикордонного чернігівського села Єліне. Там 1 лютого внаслідок влучання російської міни загинуло четверо людей, які ховалися у підвали житлового будинку.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

Підтвердження обстрілу

Прокуратура підтвердила інформацію, оприлюднену раніше обласною владою, про загибель чотирьох людей у Єліному від російської міни.

Причиною став обстріл російськими військами прикордонного села Чернігівської області.

Усі загиблі перебували у підвалі, коли туди влучила міна. Безпосередньою причиною смертей стали осколкові поранення.

Кримінальна справа

За процесуального керівництва Корюківської окружної прокуратури Чернігівської області була відкрита кримінальна справа за фактом обстрілу.

Прокуратура розслідує злочин — порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, раніше голова Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус повідомив, що 1 лютого у населеному пункті Єліне Сновської об’єднаної територіальної громади ворожа міна влучила у підвал приватного будинку.

Внаслідок влучання ворожої міни 120 мм у підвал приватного будинку загинули четверо місцевих мешканців. Також один отримав поранення, його доправили до лікарні.

Додамо, голова Чернігівської ОВ В'ячеслав Чаус повідомив, що 25 січня окупанти застосували вірусну атаку на сервер обласної військової адміністрації. З метою захисту частину серверів було вимкнено. ІТ-фахівці кажуть, що ця вірусна атака була добре спланована, вірусна програма заздалегідь потрапила до системи. І тепер її активували.

Фото: телеканал "Новий Чернігів"