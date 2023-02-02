По факту обстрела села Елино в Черниговской области прокуратура возбудила уголовное дело

Правоохранители подтвердили гибель четырех человек в Елином

Прокуратура расследует обстрел пограничного черниговского села Елино. Там 1 февраля в результате попадания российской мины погибли четыре человека, которые скрывались в подвале жилого дома.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора .

Подтверждение обстрела

Прокуратура подтвердила информацию, обнародованную ранее областными властями, о гибели четырех человек в Елином от российской мины.

Причиной стали обстрелы российскими войсками пограничного села Черниговской области.

Все погибшие находились в подвале, когда туда попала мина. Непосредственной причиной смертей стали осколочные ранения.

Уголовное дело

При процессуальном руководстве Корюковской окружной прокуратуры Черниговской области было возбуждено уголовное дело по факту обстрела.

Прокуратура расследует преступление — нарушение законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Напомним, ранее глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус сообщил, что 1 февраля в населенном пункте Елине Сновской объединенной территориальной громады вражеская мина попала в подвал частного дома.

В результате попадания вражеской мины 120 мм в подвал частного дома погибли четверо местных жителей. Также один получил ранение, его доставили в больницу.

Добавим, глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус сообщил, что 25 января оккупанты применили вирусную атаку на сервер областной военной администрации. В целях защиты часть серверов была отключена. ИТ-специалисты говорят, что эта вирусная атака была хорошо спланирована, вирусная программа заранее попала в систему. И теперь ее активировали.

Фото: телеканал "Новый Чернигов"