Обстрел Сумской области 7 февраля - прокуратура начала расследование

Обстрел Сумской области: прокуратура начала расследование
Прокуратура Сумской области начала расследование по факту обстрела приграничных населенных пунктов региона. По данным следствия, рф обстреляла Белопольскую территориальную громаду в Сумской области.
Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.
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Обстрел Сумской области
В сообщении говорится, что в результате обстрела был полностью уничтожен частный дом. Также погибла 76-летняя женщина, которая была в доме.
"После надлежащей фиксации последствий обстрела и изъятия улик материалы уголовного производства будут переданы в Управление СБУ в Сумской области", — говорится в сообщении.
Напомним, что в Шостке Сумской области 31 января, на государственном предприятии раздался мощный взрыв. Помещение могли обстрелять ракетой российские оккупанты.
В сообщении указывается, что около 18:00 на линию полиции поступило сообщение, что на государственном предприятии в Шостке прозвучал мощный взрыв. Установлено, что в промышленное здание предварительно попала вражеская ракета. Повреждены крыша, перекрытия и окна.