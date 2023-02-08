Обстрел Сумской области 7 февраля - прокуратура начала расследование

Люди в Сумской области

Прокуратура Сумской области начала расследование по факту обстрела приграничных населенных пунктов региона. По данным следствия, рф обстреляла Белопольскую территориальную громаду в Сумской области.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

Обстрел Сумской области

В сообщении говорится, что в результате обстрела был полностью уничтожен частный дом. Также погибла 76-летняя женщина, которая была в доме.

"После надлежащей фиксации последствий обстрела и изъятия улик материалы уголовного производства будут переданы в Управление СБУ в Сумской области", — говорится в сообщении.

Напомним, что в Шостке Сумской области 31 января, на государственном предприятии раздался мощный взрыв. Помещение могли обстрелять ракетой российские оккупанты.

В сообщении указывается, что около 18:00 на линию полиции поступило сообщение, что на государственном предприятии в Шостке прозвучал мощный взрыв. Установлено, что в промышленное здание предварительно попала вражеская ракета. Повреждены крыша, перекрытия и окна.