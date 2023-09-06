Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Обстріл Запоріжжя: в ОВА розповіли про руйнування та постраждалих arrow

Обстріл Запоріжжя: в ОВА розповіли про руйнування та постраждалих

6 вересня 2023 11:51
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Обстріл Запоріжжя: в ОВА розповіли про руйнування та постраждалих
Наслідки обстрілів Запоріжжя. Фото: архівне
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У середу, 6 вересня, окупанти випустили ракету по одному з районів міста Запоріжжя. Внаслідок атаки постраждали двоє людей.

Про це повідомили голова Запорізької ОВА Юрій Малашко

Читайте також:

Деталі обстрілу Запоріжжя

"Сьогодні, о 10:24, ворог завдав ракетного удару по одному з районів міста Запоріжжя. Внаслідок атаки зазнав руйнувань об‘єкт цивільної інфраструктури", — йдеться у повідомленні. 

Внаслідок цинічної атаки постраждали двоє осіб підприємства. Наразі на місці події працюють усі відповідні служби. 

скріншот

Нагадаємо, 6 вересня о 10:24 у Запоріжжі пролунав потужний вибух. Над містом помітили розвідувальний БпЛА, який, ймовірно, корегував вогонь. У частині України була оголошена повітряна тривога. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

20:14Гордон на Хрещатику облаяв чоловіка у військовій формі

12:45 Ломаченко звернувся до Усика після бою з Дюбуа: що сказав ексчемпіон

18:40 Солістка гурту KAZKA продемонструвала розкішні форми на пляжі

01:10 В Україні хочуть штрафувати власників автівок із ГБО

19:52 "Домашній тиран та насильник": ексдружина українського зіркового актора про їхнє сімейне життя

None

Вартість пального знову зросте: до чого варто підготуватися

09:07 Циганков залишить "Жирону": коли й куди перейде українець

Новина з фото

01:31 В одній з областей України значно посилять мобілізацію: ОВА співпрацюватиме з ТЦК та СП

07:08 ТЦК анульовують відстрочки студентам і аспірантам: що необхідно знати

09:05 В Україні швидко дорожчає долар: курс 25 серпня

Новина з відео

12:51 Тягнули на комісію прямо з ліжка: працівники ТЦК увірвались до приватного помешкання

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз