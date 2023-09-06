Обстріл Запоріжжя: в ОВА розповіли про руйнування та постраждалих

Наслідки обстрілів Запоріжжя. Фото: архівне

У середу, 6 вересня, окупанти випустили ракету по одному з районів міста Запоріжжя. Внаслідок атаки постраждали двоє людей.

Про це повідомили голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

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"Сьогодні, о 10:24, ворог завдав ракетного удару по одному з районів міста Запоріжжя. Внаслідок атаки зазнав руйнувань об‘єкт цивільної інфраструктури", — йдеться у повідомленні.

Внаслідок цинічної атаки постраждали двоє осіб підприємства. Наразі на місці події працюють усі відповідні служби.

Нагадаємо, 6 вересня о 10:24 у Запоріжжі пролунав потужний вибух. Над містом помітили розвідувальний БпЛА, який, ймовірно, корегував вогонь. У частині України була оголошена повітряна тривога.