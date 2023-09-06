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У Запоріжжі пролунав потужний вибух

6 вересня 2023 10:32
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Вибух у Запоріжжі 6 вересня — Україною шириться повітряна тривога
Вибухи у Запоріжжі. Фото: ілюстративне
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У середу, 6 вересня, у Запоріжжі пролунав потужний вибух. Над містом розвідувальний БпЛА, ймовірно, корегує вогонь. 

Про це повідомляють моніторингові канали

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Вибухи у Запоріжжі

Сьогодні, 6 вересня, у Запоріжжі пролунав потужний вибух. Моніторингові канали зазначають, що над містом у небі помітили розвідувальний БпЛА, який, ймовірно, корегує вогонь або знімає наслідки влучань.

скріншот

Зазначимо, що в деяких областях пролунала повітряна тривога. Відтак, "почервоніли" наступні регіони:

  • Донецька,
  • Запорізька,
  • Херсонська,
  • Миколаївська,
  • Одеська,
  • Кіровоградська,
  • Дніпропетровська

Нагадаємо, у ніч проти 6 вересня росіяни здійснили черговий обстріл України ракетами повітряного та наземного базування, а також ударними дронами. Українській ППО вдалося знищити 23 повітряні цілі з 33.

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