Вибух у Запоріжжі 6 вересня — Україною шириться повітряна тривога

У Запоріжжі пролунав потужний вибух
У середу, 6 вересня, у Запоріжжі пролунав потужний вибух. Над містом розвідувальний БпЛА, ймовірно, корегує вогонь.
Про це повідомляють моніторингові канали.
Вибухи у Запоріжжі
Сьогодні, 6 вересня, у Запоріжжі пролунав потужний вибух. Моніторингові канали зазначають, що над містом у небі помітили розвідувальний БпЛА, який, ймовірно, корегує вогонь або знімає наслідки влучань.
Зазначимо, що в деяких областях пролунала повітряна тривога. Відтак, "почервоніли" наступні регіони:
- Донецька,
- Запорізька,
- Херсонська,
- Миколаївська,
- Одеська,
- Кіровоградська,
- Дніпропетровська
Нагадаємо, у ніч проти 6 вересня росіяни здійснили черговий обстріл України ракетами повітряного та наземного базування, а також ударними дронами. Українській ППО вдалося знищити 23 повітряні цілі з 33.