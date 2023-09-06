Вибух у Запоріжжі 6 вересня — Україною шириться повітряна тривога

Вибухи у Запоріжжі. Фото: ілюстративне

У середу, 6 вересня, у Запоріжжі пролунав потужний вибух. Над містом розвідувальний БпЛА, ймовірно, корегує вогонь.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Вибухи у Запоріжжі

Сьогодні, 6 вересня, у Запоріжжі пролунав потужний вибух. Моніторингові канали зазначають, що над містом у небі помітили розвідувальний БпЛА, який, ймовірно, корегує вогонь або знімає наслідки влучань.

Зазначимо, що в деяких областях пролунала повітряна тривога. Відтак, "почервоніли" наступні регіони:

Донецька,

Запорізька,

Херсонська,

Миколаївська,

Одеська,

Кіровоградська,

Дніпропетровська

Нагадаємо, у ніч проти 6 вересня росіяни здійснили черговий обстріл України ракетами повітряного та наземного базування, а також ударними дронами. Українській ППО вдалося знищити 23 повітряні цілі з 33.