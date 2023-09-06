Обстрел Запорожье: в ОВА рассказали о разрушениях и пострадавших
В среду, 6 сентября, оккупанты выпустили ракету по одному из районов города Запорожья. В результате атаки пострадали два человека.
Об этом сообщили глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.
Детали обстрела Запорожья
"Сегодня, в 10:24, враг нанес ракетный удар по одному из районов города Запорожья. В результате атаки потерпел разрушения объект гражданской инфраструктуры", — говорится в сообщении.
В результате циничной атаки пострадали два человека предприятия. В настоящее время на месте происшествия работают все соответствующие службы.
Напомним, 6 сентября в 10:24 в Запорожье раздался мощный взрыв. Над городом заметили разведывательный БпЛА, который, вероятно, корректировал огонь. В части Украины была объявлена воздушная тревога.