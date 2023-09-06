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Обстрел Запорожье: в ОВА рассказали о разрушениях и пострадавших

6 сентября 2023 11:51
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Обстрел Запорожье: в ОВА рассказали о разрушениях и пострадавших
Последствия обстрелов Запорожья. Фото: архивное
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В среду, 6 сентября, оккупанты выпустили ракету по одному из районов города Запорожья. В результате атаки пострадали два человека.

Об этом сообщили глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

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"Сегодня, в 10:24, враг нанес ракетный удар по одному из районов города Запорожья. В результате атаки потерпел разрушения объект гражданской инфраструктуры", — говорится в сообщении.

В результате циничной атаки пострадали два человека предприятия. В настоящее время на месте происшествия работают все соответствующие службы.

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Напомним, 6 сентября в 10:24 в Запорожье раздался мощный взрыв. Над городом заметили разведывательный БпЛА, который, вероятно, корректировал огонь. В части Украины была объявлена воздушная тревога.

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