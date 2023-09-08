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Обстріли Кривого Рогу: внаслідок атаки загинув поліцейський

8 вересня 2023 10:04
оновлено: 10:13
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Обстріли Кривого Рогу: внаслідок атаки загинув поліцейський
Наслідки атаки по Кривому Розі 8 вересня. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У п'ятницю, 8 вересня, ракета окупантів поцілила в адмінбудівлю у Кривому Розі. Внаслідок атаки терористів загинула одна людина, ще дев'ятеро — поранені.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. 

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Обстріли Кривого Рогу 8 вересня 

Сьогодні, 8 вересня, у Кривому Розі пролунав потужний вибух. Як відомо, ракета поцілила в адмінбудівлю. Внаслідок атаки загинула одна людина, ще дев'ятеро постраждали. Ще трьох дістали з-під завалів. 

обстріл Кривого Рогу
Наслідки атаки по Кривому Розі 8 вересня. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

"Зайнялися гаражі. Вогонь охопив 200 кв. м. Інформація уточнюється. Горіти болотяним в пеклі за горе, яким вони засіяли Україну! Не пробачимо", — йдеться у повідомленні Лисака. 

Що кажуть в МВС

Про атаку терористів також повідомив очільник МВС Ігор Клименко. Він розповів, що серед загиблих — працівник поліції.

"Внаслідок російського удару загинув поліцейський. Ще трьох рятувальники ДСНС дістали з-під завалів. Вони у важкому стані. Шість співробітників отримали травми різного ступеня тяжкості", — йдеться у повідомленні. 

Оновлено 10:11. У МВС розповіли, що кількість постраждалих зросла. Внаслідок російського удару травмовано 25 людей. 

скріншот

Нагадаємо, у ніч проти 8 вересня окупанти випустили по Одеській області 20 ударних БпЛА типу "Шахед". Українській ППО вдалося знищити 16 дронів.

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