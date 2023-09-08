Обстрелы Кривого Рога: в результате атаки погиб полицейский

Последствия атаки по Кривому Рогу 8 сентября. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

В пятницу, 8 сентября, ракета оккупантов попала в админздание в Кривом Роге. В результате атаки террористов погиб один человек, еще девять — ранены.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

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Сегодня, 8 сентября, в Кривом Роге раздался мощный взрыв. Как известно, ракета попала в админздание. В результате атаки погиб один человек, еще девять пострадали. Еще троих достали из-под завалов.

Последствия атаки по Кривому Рогу 8 сентября. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

"Загорелись гаражи. Огонь охватил 200 кв. м. Информация уточняется. Гореть болотным в аду за горе, которым они засеяли Украину! Не простим", — говорится в сообщении Лисака.

Что говорят в МВД

Об атаке террористов также сообщил глава МВД Игорь Клименко. Он рассказал, что среди погибших работник полиции.

"В результате российского удара погиб полицейский. Еще трое спасателей ГСЧС достали из-под завалов. Они в тяжелом состоянии. Шесть сотрудников получили травмы разной степени тяжести", — говорится в сообщении.

Обновлено 10:11. В МВД рассказали, что количество пострадавших выросло. В результате российского удара травмированы 25 человек.

Напомним, в ночь на 8 сентября оккупанты выпустили по Одесской области 20 ударных БпЛА типа "Шахед". Украинскому ПВО удалось уничтожить 16 дронов.