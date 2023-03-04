Обстріли Куп'янська: Україна розпочинає розслідування воєнного злочину рф

Обстріл Куп'янська

У п'ятницю, 3 березня, росіяни обстріляли Куп'янськ Харківської області. Внаслідок обстрілу пошкоджено кілька будинків, а також будівлі навчальних та медичних закладів.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Обстріл Куп'янська

За даними слідства, обстріл було здійснено із ракетних систем залпового вогню. На щастя, постраждалих немає.

Крім того, близько півночі в селі Берестове Куп'янського району місцевого жителя було поранено внаслідок обстрілу з повітря з дрона.

У зв'язку з цим, Куп'янська окружна прокуратура Харківської області розпочала досудові розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни у рамках процесуального керівництва. Прокурори спільно зі слідчими поліції зібрали речові докази та задокументували черговий воєнний злочин із боку держави-агресора.

Нагадаємо, що 20 лютого росіяни також обстріляли Куп’янськ. Тоді окупанти теж використали для удару по мирному українському місту ракети С-300.

23 лютого російські війська завдали чергового удару по Куп’янську та Куп’янському району.

Внаслідок влучання була зруйнована адміністративна будівля, під завалами якої опинилося двоє людей. Також постраждав чоловік, який перебував на вулиці, поруч із об’єктом.