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Обстрелы Купянска: Украина начинает расследование военного преступления рф

4 марта 2023 13:58
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Обстрел Купянска
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В пятницу, 3 марта, россияне обстреляли Купянск Харьковской области. В результате обстрела повреждены несколько домов, а также здания учебных и медицинских учреждений.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

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 Согласно данным следствия, обстрел был осуществлен из ракетных систем залпового огня. К счастью, пострадавших нет.

Кроме того, около полуночи в селе Берестово Купянского района местный житель был ранен в результате обстрела с воздуха из дрона.

В связи с этим, Купянская окружная прокуратура Харьковской области начала досудебные расследования в уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны в рамках процессуального руководства. Прокуроры совместно со следователями полиции собрали вещественные доказательства и задокументировали очередное военное преступление со стороны государства-агрессора.

Напомним, что 20 февраля россияне также обстреляли Купянск. Тогда оккупанты тоже использовали для удара по мирному украинскому городу ракеты С-300.

23 февраля российские войска нанесли очередной удар по Купянску и Купянскому району.

В результате попадания было разрушено административное здание, под завалами которого оказались два человека. Также пострадал находившийся на улице мужчина рядом с объектом.

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