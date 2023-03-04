Обстрелы Купянска: Украина начинает расследование военного преступления рф
В пятницу, 3 марта, россияне обстреляли Купянск Харьковской области. В результате обстрела повреждены несколько домов, а также здания учебных и медицинских учреждений.
Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.
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Обстрел Купянска
Согласно данным следствия, обстрел был осуществлен из ракетных систем залпового огня. К счастью, пострадавших нет.
Кроме того, около полуночи в селе Берестово Купянского района местный житель был ранен в результате обстрела с воздуха из дрона.
В связи с этим, Купянская окружная прокуратура Харьковской области начала досудебные расследования в уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны в рамках процессуального руководства. Прокуроры совместно со следователями полиции собрали вещественные доказательства и задокументировали очередное военное преступление со стороны государства-агрессора.
Напомним, что 20 февраля россияне также обстреляли Купянск. Тогда оккупанты тоже использовали для удара по мирному украинскому городу ракеты С-300.
23 февраля российские войска нанесли очередной удар по Купянску и Купянскому району.
В результате попадания было разрушено административное здание, под завалами которого оказались два человека. Также пострадал находившийся на улице мужчина рядом с объектом.