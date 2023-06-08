Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Обстріли росіян ускладнюють евакуацію на Херсонщині — є постраждалі arrow

Обстріли росіян ускладнюють евакуацію на Херсонщині — є постраждалі

8 червня 2023 15:28
- Марія Маркевич
Марія Маркевич
Журналіст
Обстріли росіян ускладнюють евакуацію на Херсонщині — є постраждалі
Евакуація людей на Херсонщині. Фото: REUTERS/Vladyslav Musiienko
- Марія Маркевич
Марія Маркевич
Журналіст

Черговий обстріл Херсонщини ускладнює евакуацію населення — вже є повідомлення про постраждалих. Серед них працівник Держслужби з надзвичайних ситуацій. 

Про це Новини.LIVE повідомив речник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков.  

Читайте також:

Деталі 

Близько 14:00 росіяни почали знову обстрілювати Херсонщину. Зокрема, гатять по Корабельній площі, де проводиться евакуація.

"Двоє поранених — працівник ДСНС та ще одна людина на вулиці. Ще одна жінка потрапила під обстріл майже в центрі Херсона. Туди прилетів ще один снаряд, який потрапив в адміністративну будівлю одного з навчальних закладів", — розповів Олександр Толоконніков. 

Однак, попри обстріли, евакуація в місті триває. 

"Майже всіх людей, які звернулись, ми вивезли. Зараз ДСНС та поліція шукають тих людей, які залишились вдома, але не виходять на зв'язок", — повідомляє речник.  

Незабаром буде створена окрема гаряча лінія для допомоги Херсонщині. Також міська влада виставить список з головними потребами — це вода, насоси, плавальні засоби та інше. 

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський відвідав затоплені районі Херсона. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

16:15 До чого сниться кров: значення і тлумачення сну

22:25Коли можна відмовитися від отримання повістки: є тільки два випадки

06:10 Нові тарифи на електрику: малозабезпечені та мільйонери платитимуть єдину ціну

Новина з фото

01:56 Пригожин висміяв РФ, яка видала знищені українські комбайни за танки Leopard

Новина з фото

01:11Україною ширилась повітряна тривога

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

10:41 Циганков замінить Беллінгема: що відомо

22:25Кого цього літа не призвуть до ЗСУ: роз’яснення юриста

12:34 Безвіз для України під загрозою: в ЄС зробили важливу заяву

07:29Генштаб назвав основні напрямки, на яких концентруються окупанти

Новина з фото

16:44 Іранська модель завітала на Каннський кінофестиваль в "сукні-шибениці"

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB