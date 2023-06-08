Обстріли росіян ускладнюють евакуацію на Херсонщині — є постраждалі

Евакуація людей на Херсонщині. Фото: REUTERS/Vladyslav Musiienko

Черговий обстріл Херсонщини ускладнює евакуацію населення — вже є повідомлення про постраждалих. Серед них працівник Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Про це Новини.LIVE повідомив речник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков.

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Близько 14:00 росіяни почали знову обстрілювати Херсонщину. Зокрема, гатять по Корабельній площі, де проводиться евакуація.

"Двоє поранених — працівник ДСНС та ще одна людина на вулиці. Ще одна жінка потрапила під обстріл майже в центрі Херсона. Туди прилетів ще один снаряд, який потрапив в адміністративну будівлю одного з навчальних закладів", — розповів Олександр Толоконніков.

Однак, попри обстріли, евакуація в місті триває.

"Майже всіх людей, які звернулись, ми вивезли. Зараз ДСНС та поліція шукають тих людей, які залишились вдома, але не виходять на зв'язок", — повідомляє речник.

Незабаром буде створена окрема гаряча лінія для допомоги Херсонщині. Також міська влада виставить список з головними потребами — це вода, насоси, плавальні засоби та інше.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський відвідав затоплені районі Херсона.