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Обстрелы россиян усложняют эвакуацию в Херсонской области — есть пострадавшие

8 июня 2023 15:28
- Мария Маркевич
Мария Маркевич
Журналист
Обстрелы россиян усложняют эвакуацию в Херсонской области — есть пострадавшие
Эвакуация людей в Херсонской области. Фото: REUTERS/Vladyslav Musiienko
- Мария Маркевич
Мария Маркевич
Журналист

Очередной обстрел Херсонщины усложняет эвакуацию населения — уже есть сообщения о пострадавших. Среди них работник Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Об этом Новости.LIVE сообщил спикер Херсонской областной военной администрации Александр Толоконников.

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Около 14:00 россияне снова обстреливали Херсонщину. В частности, готовят по Корабельной площади, где проводится эвакуация.

"Двое раненых — работник ГСЧС и еще один человек на улице. Еще одна женщина попала под обстрел почти в центре Херсона. Туда прилетел еще один снаряд, попавший в административное здание одного из учебных заведений", — рассказал Александр Толоконников.

Однако, несмотря на обстрелы, эвакуация в городе продолжается.

"Почти всех обратившихся мы вывезли. Сейчас ГСЧС и полиция ищут тех людей, которые остались дома, но не выходят на связь", — сообщает спикер.

В скором времени будет создана отдельная горячая линия для помощи Херсонщине. Также городские власти выставят список с главными потребностями – это вода, насосы, плавательные средства и прочее.

Напомним, президент Владимир Зеленский посетил затопленные районы Херсона.

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