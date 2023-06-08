Зеленський прибув до Херсона і відвідав затоплений район міста

Нарада в Херсоні за участі Президента. Фото: скріншот

Володимир Зеленський приїхав у Херсонську область. Президент провів нараду щодо ліквідації наслідків підтоплення регіону та відвідав переправу, де відбувається евакуація населення підтопленого району Херсона.

Про це повідомляє офіційний Telegram-канал Володимира Зеленського.

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Президент України Володимир Зеленський прибув із робочим візитом до Херсонської області.

Він провів координаційну нараду, присвячену ліквідації наслідків катастрофи, спричиненої російським підривом Каховської ГЕС.

На нараді обговорили перспективи відновлення екологічної системи постраждалого регіону та оперативну обстановку у прифронтовому регіоні.

Переправа у Херсоні

Після наради Володимир Зеленський відвідав один із херсонських районів, який підтопило водами колишнього Каховського водосховища.

Зокрема, глава держави на власні очі побачив переправу, через яку здійснюється евакуація мешканців затоплених будинків.

"Наше завдання — максимально захистити життя й допомогти людям. Дякую рятувальникам і волонтерам! Дякую всім, хто залучений до цієї роботи!" — наголосив Президент.

Нагадаємо, що, за інформацією аналітиків Інституту вивчення війни, підірвавши Каховську ГЕС, росіяни знищили власні укріплення. Крім того, вода з Каховського водосховища змусила російські війська відійти на схід.

Підрив Каховської гідроелектростанції, зазначили аналітики Інституту, суттєво змінює географію та рельєф прифронтової зони на півдні Херсонської області.

За словами голови Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна, повінь, яка розпочалася після підриву російськими окупантами Каховської ГЕС, затопила близько 600 квадратних кілометрів Херсонської області. Дві третини затопленої території — це окуповане росіянами лівобережжя.