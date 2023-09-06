Обстріляли понад 60 разів: Прокудін розповів про нову атаку РФ на Херсонщину

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін. Фото: most.ks.ua

Упродовж доби, 5 вересня, російські терористи здійснили 65 обстрілів по Херсонській області та Херсоні з різного типу озброєння. Через атаки окупантів троє людей поранені.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

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За словами Прокудіна, за минулу добу противник здійснив 65 обстрілів, випустивши 279 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", БпЛА та авіації. По місту Херсон ворог випустив 18 снарядів.

"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, а також вежу мобільного зв'язку у Бериславському районі", — йдеться у повідомленні.

Через російську агресію троє людей поранені.

Нагадаємо, що за минулу добу росіяни здійснили 57 обстрілів Херсонщини. Внаслідок цього є руйнування у житлових кварталах, а також постраждала дитина.