Обстріляли понад 60 разів: Прокудін розповів про нову атаку РФ на Херсонщину
Упродовж доби, 5 вересня, російські терористи здійснили 65 обстрілів по Херсонській області та Херсоні з різного типу озброєння. Через атаки окупантів троє людей поранені.
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Обстріли Херсонщини 5 вересня
За словами Прокудіна, за минулу добу противник здійснив 65 обстрілів, випустивши 279 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", БпЛА та авіації. По місту Херсон ворог випустив 18 снарядів.
"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, а також вежу мобільного зв'язку у Бериславському районі", — йдеться у повідомленні.
Через російську агресію троє людей поранені.
Нагадаємо, що за минулу добу росіяни здійснили 57 обстрілів Херсонщини. Внаслідок цього є руйнування у житлових кварталах, а також постраждала дитина.