Ворог не припиняє обстріли Херсонщини: в ОВА розповіли про ситуацію в регіоні
За минулу добу росіяни здійснили 57 обстрілів Херсонщини. Внаслідок цього є руйнування у житлових кварталах, а також постраждала дитина.
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Ворог обстрілює Херсонщину
За минулої доби окупанти 57 разів обстріляли Херсонщину. Вони випустили 227 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів" та авіації. Також застосували БпЛА.
Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області. Також руйнувань зазнали складські приміщення хлібоприймального пункту у Бериславському районі.
Через російську агресію одна дитина дістала поранення.
Раніше ми повідомляли, за минулу добу ворог здійснив 57 обстрілів Херсонської області. Окупанти випустили 271 снаряд з мінометів, артилерії, "Градів", безпілотників та авіації.
Нагадуємо, російські терористи обстріляли Херсонську область. Внаслідок удару по Білозерці загинув місцевий житель.