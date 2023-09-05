Ворог не припиняє обстріли Херсонщини: в ОВА розповіли про ситуацію в регіоні

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін. Фото: Telegram

За минулу добу росіяни здійснили 57 обстрілів Херсонщини. Внаслідок цього є руйнування у житлових кварталах, а також постраждала дитина.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

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Ворог обстрілює Херсонщину

За минулої доби окупанти 57 разів обстріляли Херсонщину. Вони випустили 227 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів" та авіації. Також застосували БпЛА.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області. Також руйнувань зазнали складські приміщення хлібоприймального пункту у Бериславському районі.

Через російську агресію одна дитина дістала поранення.

Раніше ми повідомляли, за минулу добу ворог здійснив 57 обстрілів Херсонської області. Окупанти випустили 271 снаряд з мінометів, артилерії, "Градів", безпілотників та авіації.

Нагадуємо, російські терористи обстріляли Херсонську область. Внаслідок удару по Білозерці загинув місцевий житель.