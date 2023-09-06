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Обстреляли более 60 раз: Прокудин рассказал о новой атаке РФ на Херсонскую область

6 сентября 2023 08:50
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Обстреляли более 60 раз: Прокудин рассказал о новой атаке РФ на Херсонскую область
Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин. Фото: most.ks.ua
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В течение суток, 5 сентября, российские террористы совершили 65 обстрелов по Херсонской области и Херсона из разного типа вооружения. Из-за атак оккупантов три человека ранены.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

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По словам Прокудина, за минувшие сутки противник совершил 65 обстрелов, выпустив 279 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", БпЛА и авиации. По городу Херсон враг выпустил 18 снарядов.

"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, а также башню мобильной связи в Бериславском районе", — говорится в сообщении.

Из-за российской агрессии три человека ранены.

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Напомним, что за минувшие сутки россияне совершили 57 обстрелов Херсонской области. В результате разрушения в жилых кварталах, а также пострадал ребенок.

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