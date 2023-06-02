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Очільник Держатомрегулювання зробив тривожну заяву про ситуацію на Запорізькій АЕС

2 червня 2023 12:04
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Очільник Держатомрегулювання зробив тривожну заяву про ситуацію на Запорізькій АЕС
В.о. голови Держатомрегулювання Олег Коріков під час онлайн-переговорів. Фото: snriu.gov.ua
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Росіяни тероризують співробітників Запорізької АЕС, демонтують обладнання і блокують передачу інформації. Ситуація на станції погіршується з кожним днем.

Про це повідомила пресслужба Державної інспекції ядерного регулювання України.

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Ситуація погіршується з кожним днем

В.о. Голови Держатомрегулювання – Головного державного інспектора з ядерної та радіаційної безпеки України Олег Коріков провів онлайн-зустріч із міжнародними партнерами.

Темою зустрічі була ситуація на Запорізькій атомній електростанції.

Коріков наголосив, що ситуація на найбільшій АЕС Європи, яка і так була складною, погіршується з кожним днем.

Що відбувається на ЗАЕС

За словами українського чиновника, російські окупанти здійснюють шалений тиск на працівників атомної електростанції, залякують їх, проводять обшуки і не випускають за межі окупованої території.

Крім того, на станції працюють співробітники Росатома, які набирають на роботу людей, що не мають жодної освіти та відповідної\ кваліфікації.

Також росіяни грабують територію Запорізької АЕС, демонтуючи і вивозячи обладнання — що в перспективі може обернутися катастрофою.

Так, окупанти заблокували передачу інформації з Автоматизованої системи контролю радіаційної обстановки на ЗАЕС.

"Про цей випадок, який загрожує безпеці на ЗАЕС, український регулятор поінформував МАГАТЕ, однак не отримував повідомлень щодо можливих планованих заходів з боку Агентства для врегулювання цієї ситуації", — підкреслив Олег Коріков.

Нагадаємо, що, за інформацією Генштабу, російські окупаційні війська перетворили промислові об’єкти на території Енергодара на свої військові бази. На одному заводі росіяни ремонтують свою військову техніку, інші використовують як склади для цієї техніки, а також для зброї і боєприпасів.

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