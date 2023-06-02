Глава Госатомрегулирования сделал тревожное заявление о ситуации на Запорожской АЭС

И.о. главы Госатомрегулирования Олег Кориков во время онлайн-переговоров. Фото: snriu.gov.ua

Россияне терроризируют сотрудников Запорожской АЭС, демонтируют оборудование и блокируют передачу информации. Ситуация на станции усугубляется с каждым днем.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной инспекции ядерного регулирования Украины.

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Ситуация усугубляется с каждым днем

И.о. главы Госатомрегулирования – Главного государственного инспектора по ядерной и радиационной безопасности Украины Олег Кориков провел онлайн-встречу с международными партнерами.

Темой встречи была ситуация на Запорожской атомной электростанции.

Кориков подчеркнул, что ситуация на крупнейшей АЭС Европы, которая и так была сложной, ухудшается с каждым днем.

Что происходит на ЗАЭС

По словам украинского чиновника, российские оккупанты оказывают безумное давление на работников атомной электростанции, запугивают их, проводят обыски и не выпускают за пределы оккупированной территории.

Кроме того, на станции работают сотрудники Росатома, которые набирают на работу людей, не имеющих никакого образования и соответствующей квалификации.

Также россияне грабят территорию Запорожской АЭС, демонтируя и вывозя оборудование, что в перспективе может обернуться катастрофой.

Так, оккупанты заблокировали передачу информации из Автоматизированной системы контроля радиационной обстановки на ЗАЭС.

"Об этом случае, угрожающем безопасности на ЗАЭС, украинский регулятор проинформировал МАГАТЭ, однако не получал уведомлений о возможных планируемых мерах со стороны Агентства для урегулирования этой ситуации", — подчеркнул Олег Кориков.

Напомним, что, по информации Генштаба, российские оккупационные войска превратили промышленные объекты на территории Энергодара в свои военные базы. На одном заводе россияне ремонтируют свою военную технику, другие используют в качестве складов этой техники, а также для оружия и боеприпасов.