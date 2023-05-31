Очільник Мінцифри Федоров розповів про "телекомівську Чорнобаївку"

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Фото: facebook Михайла Федорова

У селі Лимани Миколаївської області вежу мобільного оператора росіяни руйнували сім разів. Кожного разу з ризиком для життя працівники компанії відновлювали функціонування об’єкта.

Про це повідомив на своєму Telegram-каналі міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

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Михайло Федоров розповів про історію базової станції одного із українських мобільних операторів, Vodafone Україна, у селі Лимани Миколаївської області.

Цю базову станцію за час бойових дій у Миколаївській області руйнували і відновлювали сім разів.

За такі системні удари окупантів по цьому об’єкту його назвали "телекомівською Чорнобаївкою".

Рятівний окоп

Федоров опублікував фотографію окопу, виритого біля самої вежі.

Окоп біля вежі мобільного зв'язку

Фото: Telegram Михайла Федорова

Цим окопом часто користувалися працівники компанії, які приїздили відновлювати обладнання.

Ремонтна бригада в окопі

Фото: Telegram Михайла Федорова

У квітні вдалося відновити 3G.

"Перший виїзд почався з обстрілу. Інженери вибігли та сховалися за будівлю, лягли у військовий окоп. Поряд був ще один для генератора. До кінця весни вони робили так сім разів. Далі стало тихіше, однак снаряди прилітали", — розповів очільник Мінцифри.

Нагадаємо, раніше Федоров повідомляв, що бригада місцевого телекомпровайдера потрапила під російський обстріл у Херсонській області.