Глава Минцифры Федоров рассказал о "телекомовской Чернобаевке"

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Фото: Facebook Михаила Федорова

В селе Лиманы Николаевской области башню мобильного оператора россияне разрушали семь раз. Каждый раз с риском для жизни работники компании возобновляли функционирование объекта.

Об этом сообщил на своем Telegram-канале министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Читайте также:

"Телекомовская Чернобаевка"

Михаил Федоров рассказал об истории базовой станции одного из украинских мобильных операторов, Vodafone Украина, в селе Лиманы Николаевской области.

Эту базовую станцию за время боевых действий в Николаевской области разрушали и восстанавливали семь раз.

За такие системные удары окупантов по этому объекту его назвали "телекомовской Чернобаевкой".

Спасательный окоп

Федоров опубликовал фотографию окопа, вырытого у самой башни.

Окоп у башни мобильной связи

Фото: Telegram Михаила Федорова

Этим окопом часто пользовались работники компании, которые приезжали восстанавливать оборудование.

Ремонтная бригада в окопе

Фото: Telegram Михаила Федорова

В апреле удалось восстановить 3G.

"Первый выезд начался с обстрела. Инженеры выбежали и скрылись за здание, легли в военный окоп. Рядом был еще один для генератора. До конца весны они делали так семь раз. Дальше стало тише, однако снаряды прилетали", — рассказал глава Минцифры.

Напомним, ранее Федоров сообщал, что бригада местного телеком-провайдера попала под российские обстрелы в Херсонской области.