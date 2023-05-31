Глава Минцифры Федоров рассказал о "телекомовской Чернобаевке"
В селе Лиманы Николаевской области башню мобильного оператора россияне разрушали семь раз. Каждый раз с риском для жизни работники компании возобновляли функционирование объекта.
Об этом сообщил на своем Telegram-канале министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
"Телекомовская Чернобаевка"
Михаил Федоров рассказал об истории базовой станции одного из украинских мобильных операторов, Vodafone Украина, в селе Лиманы Николаевской области.
Эту базовую станцию за время боевых действий в Николаевской области разрушали и восстанавливали семь раз.
За такие системные удары окупантов по этому объекту его назвали "телекомовской Чернобаевкой".
Спасательный окоп
Федоров опубликовал фотографию окопа, вырытого у самой башни.
Этим окопом часто пользовались работники компании, которые приезжали восстанавливать оборудование.
В апреле удалось восстановить 3G.
"Первый выезд начался с обстрела. Инженеры выбежали и скрылись за здание, легли в военный окоп. Рядом был еще один для генератора. До конца весны они делали так семь раз. Дальше стало тише, однако снаряды прилетали", — рассказал глава Минцифры.
Напомним, ранее Федоров сообщал, что бригада местного телеком-провайдера попала под российские обстрелы в Херсонской области.