Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Глава Минцифры Федоров рассказал о "телекомовской Чернобаевке" arrow

Глава Минцифры Федоров рассказал о "телекомовской Чернобаевке"

31 мая 2023 10:33
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Глава Минцифры Федоров рассказал о "телекомовской Чернобаевке"
Министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Фото: Facebook Михаила Федорова
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

В селе Лиманы Николаевской области башню мобильного оператора россияне разрушали семь раз. Каждый раз с риском для жизни работники компании возобновляли функционирование объекта.

Об этом сообщил на своем Telegram-канале министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Читайте также:

"Телекомовская Чернобаевка"

Михаил Федоров рассказал об истории базовой станции одного из украинских мобильных операторов, Vodafone Украина, в селе Лиманы Николаевской области.

Эту базовую станцию за время боевых действий в Николаевской области разрушали и восстанавливали семь раз.

За такие системные удары окупантов по этому объекту его назвали "телекомовской Чернобаевкой".

Спасательный окоп

Федоров опубликовал фотографию окопа, вырытого у самой башни.

Окоп у башни мобильной связи
Окоп у башни мобильной связи
Фото: Telegram Михаила Федорова

Этим окопом часто пользовались работники компании, которые приезжали восстанавливать оборудование.

Ремонтная бригада в окопе
Ремонтная бригада в окопе
Фото: Telegram Михаила Федорова

В апреле удалось восстановить 3G.

"Первый выезд начался с обстрела. Инженеры выбежали и скрылись за здание, легли в военный окоп. Рядом был еще один для генератора. До конца весны они делали так семь раз. Дальше стало тише, однако снаряды прилетали", рассказал глава Минцифры.

Напомним, ранее Федоров сообщал, что бригада местного телеком-провайдера попала под российские обстрелы в Херсонской области.

Новости по теме

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

17:52 Как привлечь богатство? Топ-10 сильнейших молитв на деньги

Новость с видео

18:28 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

Новость с фото

16:15 К чему снится кровь: значение и толкование сна

06:24 В Украине планируют освободить от военной службы еще одну категорию граждан

Новость с видео

07:00 В Украину идет фронт дождей: какие области зальет больше всего

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с видео

17:36 Повестка — после предъявления паспорта: могут ли военные проверять документы

22:10 Нацкомиссия повысила тарифы на электроэнергию: детали

13:42 Налоговая заглянет в кошельки украинцев: что изменится уже в июле

07:29Генштаб назвал основные направления, на которых концентрируются оккупанты

Новость с фото

16:44 Иранская модель посетила Каннский кинофестиваль в "платье-виселице"

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас