У Херсонській області телеком-провайдери потрапили під російський обстріл

Автомобіль провайдерів, який обстріляли окупанти. Фото: t.me/zedigital

Вчора, 8 травня, телеком-провайдери потрапили під російський обстріл у Херсонській області. Фахівці не розгубилися та навіть врятували поранену жінку.

Про це розповів міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

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Обстріл Херсонської області

За словами Федорова, вчора окупанти обстрілювали Південь з авіації. Бригада місцевого провайдера відновлювала зв'язок у Станіславі. Внаслідок російської атаки постраждали цивільні та автомобіль провайдерів.

"На щастя, взимку команда провайдерів пройшла курси з тактичної медицини. Тому не розгубилася і швидко надала першу допомогу пораненій жінці", — розповів Федоров.

Міністр подякував українським зв’язківцям за важку працю та майже щоденний ризик життям.

Наслідки російського обстрілу в Херсонській області. Фото: t.me/zedigital

Наслідки російського обстрілу в Херсонській області. Фото: t.me/zedigital

Наслідки російського обстрілу в Херсонській області. Фото: t.me/zedigital

Нагадаємо, протиповітряна оборона збила 23 із 25 крилатих ракет, якими росіяни обстріляли Україну у ніч з 8 на 9 травня. Обстріл української території відбувався як з кораблів на Чорному морі, так і з літаків в районі Каспію.

Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський заявив, що російські окупанти збільшили кількість обстрілів на тлі невдач на фронті, зокрема в Бахмуті Донецької області. Таким чином Росія хоче хоч щось показати своєму народові.