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Одеського військкома Євгена Борисова можуть оголосити у розшук, — Офіс Генпрокурора

22 липня 2023 22:25
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Одеського військкома Євгена Борисова можуть оголосити у розшук, — Офіс Генпрокурора
Колишній одеський військком Євген Борисов. Фото: google
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Колишнього одеського військкома Євгена Борисова готуються оголосити у розшук. Його звинувачують у незаконному збагаченні та порушенні несення військової служби.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

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У матеріалах слідства зазначається, що з початку війни родичі обвинуваченого купили елітні автомобілі та майно в Іспанському королівстві на суму понад 151 млн грн. Проте затверджений сімейний дохід відповідає такому витрачанню коштів.

Далі, на початку грудня 2022 року військком, який відповідає за заклик у даному районі, залишив військову лікарню і понад 14 днів пропустив службу без видимих підстав.

Потім наприкінці грудня того ж року цей службовець, не маючи дозволу від МОЗ на лікування за кордоном, ухиляючись від правил, залишив країну. Він із рідними провів майже місяць у Молдавії, Туреччині, на Сейшелах та в Іспанії.

"Вирішується питання про оголошення підозрюваного в розшук та здійснення приводу з метою розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський розповів про розслідування у справі колишнього одеського військкома.

За словами Зеленського, просте звільнення не може стати вичерпним вирішенням ситуації. Державне бюро розслідування та прокуратура активно працюють над справою і всі доступні деталі будуть опубліковані для громадськості.

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