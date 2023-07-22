Одеського військкома Євгена Борисова можуть оголосити у розшук, — Офіс Генпрокурора
Колишнього одеського військкома Євгена Борисова готуються оголосити у розшук. Його звинувачують у незаконному збагаченні та порушенні несення військової служби.
Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.
Розслідува312ння у справі Борисова
У матеріалах слідства зазначається, що з початку війни родичі обвинуваченого купили елітні автомобілі та майно в Іспанському королівстві на суму понад 151 млн грн. Проте затверджений сімейний дохід відповідає такому витрачанню коштів.
Далі, на початку грудня 2022 року військком, який відповідає за заклик у даному районі, залишив військову лікарню і понад 14 днів пропустив службу без видимих підстав.
Потім наприкінці грудня того ж року цей службовець, не маючи дозволу від МОЗ на лікування за кордоном, ухиляючись від правил, залишив країну. Він із рідними провів майже місяць у Молдавії, Туреччині, на Сейшелах та в Іспанії.
"Вирішується питання про оголошення підозрюваного в розшук та здійснення приводу з метою розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський розповів про розслідування у справі колишнього одеського військкома.
За словами Зеленського, просте звільнення не може стати вичерпним вирішенням ситуації. Державне бюро розслідування та прокуратура активно працюють над справою і всі доступні деталі будуть опубліковані для громадськості.