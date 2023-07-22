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Одесского военкома Евгения Борисова могут объявить в розыск, — Офис Генпрокурора

22 июля 2023 22:25
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Одесского военкома Евгения Борисова могут объявить в розыск, — Офис Генпрокурора
Бывший одесский военком Евгений Борисов. Фото: google
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Бывшего одесского военкома Евгения Борисова готовятся объявить в розыск. Он обвиняется в незаконном обогащении и нарушении несения военной службы.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

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В материалах следствия указывается, что с начала войны родственники обвиняемого купили элитные автомобили и имущество в Испанском королевстве на сумму, превышающую 151 млн грн. Однако утвержденный семейный доход не соответствует такому расходованию средств.

Далее, в начале декабря 2022 года военком, отвечающий за призыв в данном районе, покинул военную больницу и более 14 дней пропустил службу без видимых на то оснований.

Затем, в конце декабря того же года, этот служащий, не имея разрешения от Минздрава на лечение за границей, уклоняясь от правил, покинул страну. Он с родными провел почти месяц в Молдавии, Турции, на Сейшелах и в Испании.

"Решается вопрос об объявлении подозреваемого в розыск и осуществление повода с целью рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", — говорится в сообщении.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский рассказал про расследование по делу бывшего одесского военкома

По словам Зеленского, простое увольнение не может стать исчерпывающим решением ситуации. Государственное бюро расследования и прокуратура активно работают над делом и все доступные детали будут опубликованы для общественности. 

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