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Одіозний російський генерал Суровікіна знайшовся у Москві: оприлюднено фото

4 вересня 2023 19:04
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Одіозний російський генерал Суровікіна знайшовся у Москві: оприлюднено фото
Генерал РФ Сергій Суровікін. Фото: росЗМІ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

З'явилося перше фото одіозного російського генерала Сергія Суровікіна після того, як щодо нього в РФ було відкрито кримінальну справу. В Росії його підозрюють в підтримці заколоту Євгенія Пригожина в червні 2023 року.

Фото у своєму ТГ-каналі опублікувала російська журналістка Ксенія Собчак.

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Генерал Суровікін на прогулянці. Фото: Скриншот

Як стверджується, Суровікін перебуває з родиною в Москві.

Сьогодні ж, 4 вересня, голова Міноборони РФ Сергій Шойгу відмовився коментувати інформацію про Суровікіна. Про це його запитали журналісти після прес-конференції Ердогана та Путіна.

Раніше ми повідомляли, генерал Сергій Суровікін звільнений з посади командувача Повітряно-космічними силами РФ.  Водочас його залишили у розпорядженні Міноборони РФ.

Нагадаємо, раніше британська розвідка, звернувши увагу на появу в телевізійному ефірі разом із головою генштабу РФ Валерієм Герасимовим заступника Суровікіна генерал-полковника Віктора Афзалова, наголосила, що таким чином у Кремлі маскують усунення опального генерала, який мав тысны звёязки з бунтівником Євгенієм Прігожиним.

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