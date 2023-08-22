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У РФ звільнили з посади генерала Суровікіна, — росЗМІ

22 серпня 2023 23:17
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Валерія Пержун
редактор
У РФ звільнили з посади генерала Суровікіна, — росЗМІ
Генерал армії РФ Сергій Суровікін. Фото: росЗМІ
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор

Генерал Сергій Суровікін звільнений з посади командувача Повітряно-космічними силами РФ.  Водочас його залишили у розпорядженні Міноборони РФ.

Про це у своєму телеграм-каналі написав колишній головний редактор радіостанції "Ехо Москви" Олексій Венедіктов.

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Що відомо про звільнення генерала РФ з посади

Раніше заступника командувача об'єднаного угруповання російських військ в Україні Сергія Суровікіна відсторонили від служби і наказали зникнути з інформаційного поля, "поки про нього не забудуть".

Російські ЗМІ тоді писали, що Суровікіну не можна залишати квартиру. Однак до нього могли навідуватися гості, в тому числі й кілька підлеглих. 

Однак нині стало відомо, що генерала звільнено. 

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Скриншот повідомлення Олексія Венедіктова

До того ж за даними Ксенії Собчак, Суровікіна звільнили закритим указом ще 18 серпня.

Самого наказу або його повного тексту у відкритому доступі зараз немає.

Чим до звільнення займався Суровікін

З 31 жовтня 2017 року Суровікін очолював командування Повітряно-космічними силами РФ. Потім вже під час повномасштабного вторгнення  він командував російськими військами в Україні, а з 11 січня 2023 року обіймав посаду заступника командувача.

Під час заколоту угруповання ПВК "Вагнер" Суровікін записав відеозвернення до найманців із закликом повернутися до місць дислокації. Після цього він не зʼявлявся публічно.

У пресі з’являлася інформація, що Суровікіна затримали. До тогож ЗМІ писали, що тоді близько 15 російських офіцерів усунули або звільнили від служби

Нагадаємо, військові аналітики розповіли, чому Пригожин захотів перекинути "вагнерівців" в Африку.

Також розвідка повідомляла, що у ПВК "Вагнер" назріває розкол через "зраду" командирів.

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