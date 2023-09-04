Одиозный российский генерал Суровикина нашелся в Москве: опубликовано фото

Генерал РФ Сергей Суровикин. Фото: росСМИ

Появилось первое фото одиозного российского генерала Сергея Суровикина после того, как в отношении него в РФ было возбуждено уголовное дело. В России его подозревают в поддержке мятежа Евгения Пригожина в июне 2023 года.

Фото в своем ТГ-канале опубликовала российская журналистка Ксения Собчак.

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Генерал Суровикин на прогулке. Фото: Скриншот

Как утверждается, Суровикин находится с семьей в Москве.

Сегодня же, 4 сентября, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу отказался комментировать информацию о Суровикине. Об этом его спросили журналисты после пресс-конференции Эрдогана и Путина.

Ранее мы сообщали, что генерал Сергей Суровикин уволен с должности командующего Воздушно-космическими силами РФ. В то же время, его оставили в распоряжении Минобороны РФ.

Напомним, ранее британская разведка, обратив внимание на появление в телевизионном эфире вместе с главой генштаба РФ Валерием Герасимовым заместителя Суровикина генерал-полковника Виктора Афзалова, подчеркнула, что таким образом в Кремле маскируют устранение опального генерала, имевшего тесные связи с бунтовщиком Евгением Пригожиным.