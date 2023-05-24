Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Одна з найсильніших у світі, —Пригожин оцінив армію ЗСУ arrow

Одна з найсильніших у світі, —Пригожин оцінив армію ЗСУ

24 травня 2023 04:32
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Одна з найсильніших у світі, —Пригожин оцінив армію ЗСУ
Ватажок російської приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин. Фото: російські ЗМІ
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Однією з найсильніших у світі назвав українську армію ватажок російської приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин. Він шокований, що українці вправно володіють будь-якими системами зброї.

Про це він заявив в інтерв'ю одному російському пропагандисту. 

Читайте також:

"У них високий рівень організації, високий рівень підготовки, високий рівень розвідки, мають різне озброєння. Більше того, вони працюють на будь-яких системах: на радянських, на НАТівських, на чому завгодно — однаково успішно", — розповів Пригожин.

При цьому він порівняв воїнів ЗСУ з бійцями радянської армії. Каже, українці воюють для "досягнення верховної мети", як колись у Велику вітчизняну війну.

Пригожин не забув оцінити і дії російської армії. Він заявив, що війська РФ "по-хамськи пройшлися чобітьми по території України в пошуках нацистів".

"Підійшли до Києва, потім, російською мовою кажу, об**ралися і відійшли. Потім до Херсону — об**ралися і відійшли. Ізюм, Красний Лиман... І якось у нас все не складається", — сказав він.

Нагадаємо, засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин 20 травня вкотре заявив про нібито перемогу в Бахмуті. Він також оголосив про намір його бійців вийти з міста 25 травня. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

14:09 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

06:24 В Україні планують звільнити від військової служби ще одну категорію громадян

00:25 Приват24 тимчасово припинить роботу: банк назвав причину

Оновлено

18:05 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2023 році?

Новина з відео

07:00 В Україну суне дощовий фронт: які області заллє найбільше

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

12:04 Мудрик вирішив, де продовжить кар'єру

05:43 УБД та учасник війни: у чому суттєва різниця та які надаються пільги

08:56ППО збила усі 18 ракет під час нічної російської атаки, — Залужний

19:22 Мудрик не потрібен "Челсі": клуб ухвалив рішення щодо гравця

23:20Пілот Karaya розповів, чому в РФ сталося масове падіння авіації

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB