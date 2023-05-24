Одна з найсильніших у світі, —Пригожин оцінив армію ЗСУ

Ватажок російської приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин. Фото: російські ЗМІ

Однією з найсильніших у світі назвав українську армію ватажок російської приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин. Він шокований, що українці вправно володіють будь-якими системами зброї.

Про це він заявив в інтерв'ю одному російському пропагандисту.

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"У них високий рівень організації, високий рівень підготовки, високий рівень розвідки, мають різне озброєння. Більше того, вони працюють на будь-яких системах: на радянських, на НАТівських, на чому завгодно — однаково успішно", — розповів Пригожин.

При цьому він порівняв воїнів ЗСУ з бійцями радянської армії. Каже, українці воюють для "досягнення верховної мети", як колись у Велику вітчизняну війну.

Пригожин не забув оцінити і дії російської армії. Він заявив, що війська РФ "по-хамськи пройшлися чобітьми по території України в пошуках нацистів".

"Підійшли до Києва, потім, російською мовою кажу, об**ралися і відійшли. Потім до Херсону — об**ралися і відійшли. Ізюм, Красний Лиман... І якось у нас все не складається", — сказав він.

Нагадаємо, засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин 20 травня вкотре заявив про нібито перемогу в Бахмуті. Він також оголосив про намір його бійців вийти з міста 25 травня.