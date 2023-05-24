Одна из сильнейших в мире, — Пригожин оценил армию ВСУ

Главарь российской частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин. Фото: российские СМИ

Одной из сильнейших в мире назвал украинскую армию главарь российской частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин. Он шокирован, что украинцы умело владеют любыми системами оружия.

Об этом он заявил в интервью одному российскому пропагандисту.

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"У них высокий уровень организации, высокий уровень подготовки, высокий уровень разведки, имеют разное вооружение. Более того, они работают на любых системах: на советских, на НАтовских, на чем угодно — одинаково успешно", — рассказал Пригожин.

При этом он сравнил воинов ВСУ с бойцами советской армии. Говорит, украинцы воюют для достижения верховной цели, как когда-то в Великую отечественную войну.

Пригожин не забыл оценить и действия русской армии. Он заявил, что войска РФ "по-хамски прошлись сапогами по территории Украины в поисках нацистов".

"Подошли к Киеву, потом, на русском языке говорю, об**рались и отошли. Потом в Херсон — об**рались и отошли. Изюм, Красный Лиман... И как-то у нас все не складывается", — сказал он.

Напомним, основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин 20 мая заявил о якобы победе в Бахмуте. Он также объявил о намерении бойцов выйти из города 25 мая.