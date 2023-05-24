Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Одна из сильнейших в мире, — Пригожин оценил армию ВСУ arrow

Одна из сильнейших в мире, — Пригожин оценил армию ВСУ

24 мая 2023 04:32
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Одна из сильнейших в мире, — Пригожин оценил армию ВСУ
Главарь российской частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин. Фото: российские СМИ
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Одной из сильнейших в мире назвал украинскую армию главарь российской частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин. Он шокирован, что украинцы умело владеют любыми системами оружия.

Об этом он заявил в интервью одному российскому пропагандисту.

Читайте также:

"У них высокий уровень организации, высокий уровень подготовки, высокий уровень разведки, имеют разное вооружение. Более того, они работают на любых системах: на советских, на НАтовских, на чем угодно — одинаково успешно", — рассказал Пригожин.

При этом он сравнил воинов ВСУ с бойцами советской армии. Говорит, украинцы воюют для достижения верховной цели, как когда-то в Великую отечественную войну.

Пригожин не забыл оценить и действия русской армии. Он заявил, что войска РФ "по-хамски прошлись сапогами по территории Украины в поисках нацистов".

"Подошли к Киеву, потом, на русском языке говорю, об**рались и отошли. Потом в Херсон — об**рались и отошли. Изюм, Красный Лиман... И как-то у нас все не складывается", — сказал он.

Напомним, основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин 20 мая заявил о якобы победе в Бахмуте. Он также объявил о намерении бойцов выйти из города 25 мая.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

14:09 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

06:24 В Украине планируют освободить от военной службы еще одну категорию граждан

00:25 Приват24 временно прекратит работу: банк назвал причину

обновлено:

18:05 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2023 году?

Новость с видео

07:00 В Украину идет фронт дождей: какие области зальет больше всего

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

12:04 Мудрик решил, где продолжит карьеру

05:43 УБД и участник войны: в чем существенная разница и предоставляемые льготы

08:56ПВО сбила все 18 ракет во время ночной российской атаки, — Залужный

19:22 Мудрик не нужен "Челси": клуб принял решение по игроку

23:20Пилот Karaya рассказал, почему в РФ произошло массовое падение авиации

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас