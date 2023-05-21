Пригожин вкотре заявив про захоплення Бахмута та оголосив вихід "вагнерівців"

Засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин та його бійці в місті Бахмут. Фото: скриншот з відео

Засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин вкотре заявив про нібито перемогу в Бахмуті 20 травня. Він також оголосив про намір його бійців вийти з міста 25 травня.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Читайте також:

Заяви Пригожина про захоплення Бахмута

Пригожин стверджував, що сили групи "Вагнера" повністю контролюють місто Бахмут. За його словами росіяни захопили останній багатоповерховий житловий будинок на південному заході міста біля пам'ятника МіГ-17.

Він оголосив, що ПВК "Вагнер" створить оборонні позиції перед тим, як 25 травня передасть відповідальність за місто російським звичайним силам.

Пригожин фактично заявив, що його бійці проведуть оперативну паузу, відпочиваючи і відновлюючи боєздатність у польових тренувальних таборах у невстановлених районах, ймовірно, далеко від лінії фронту.

"На момент написання цієї публікації ISW не бачила географічно прив'язаних відеоматеріалів, які б підтверджували заяви Пригожина", — наголосили аналітики.

Реакція України на слова Пригожина

Українські офіційні особи повідомили, що станом на 20 травня українські сили все ще ведуть бої на невеликій ділянці на південному заході Бахмута.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що станом на 20 травня українські війська продовжують утримувати позиції біля пам'ятника МіГ-17.

"Перемога Пригожина над рештою районів Бахмута є суто символічною, навіть якщо вона є правдивою. Останні кілька міських кварталів східного Бахмута, які, за словами Пригожина, були захоплені силами групи "Вагнер", не є ні тактично, ні оперативно важливими. Їх захоплення не надає російським військам оперативно значущої території для продовження наступальних операцій", — йдеться у звіті.

Нагадаємо, власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин не зміг заявити про повне захоплення Бахмута із західної околиці міста. Відео, яке він записав, зроблене в центрі, неподалік залізничного вокзалу, в районі, який "вагнерівці" давно контролюють.

Також ми писали, що "вагнерівці" брешуть про повне захоплення Бахмута. Але ситуація у місті справді критична, українські війська ведуть важкі бої в районі "Літак".