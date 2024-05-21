Одна з найскладніших — Зеленський прокоментував ситуацію на фронті

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Ковальчук Віктор/УНІАН

Президент України Володимир Зеленський заявив, що наразі ситуація на передовій є однією з найскладніших. Зокрема, це також пов'язано з новим наступом російських окупантів на Харківщині.

Про це Володимир Зеленський повідомив в інтерв'ю Reuters, оприлюдненому у понеділок, 20 травня.

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"Зараз ситуація на фронті одна з найскладніших, тому що почався новий наступ російських військ у напрямку Харкова", — зазначив президент.

Він розповів, що на Донеччині також триває дуже потужна хвиля бойових дій.

"Ніхто навіть не помічає, що на сході країни, зокрема, на Донбаському напрямку, боїв насправді стало більше: Курахове, Покровськ, Часів Яр", — розповів український лідер.

Зеленський запевнив, що наразі ситуація контрольована.

"Тиждень тому було складніше", — додав президент.

Про що Зеленський ще говорив в інтерв'ю

Нагадаємо, Зеленський заявив, що він щасливий бути президентом такої нації. Він переконаний, що цей шлях "ми повинні пройти разом до самого кінця".

Також український лідер розчарований повільним надходженням допомоги від західних союзників. За його словами, кожне рішення про надання військової підтримки Україні затримується на рік, а прогрес здійснюється повільніше, ніж очікувалося.

Крім того, зараз йдуть переговори щодо дозволу бити західною зброєю по території РФ. Зеленський розповів, як проходять перемовини.