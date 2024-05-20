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Зеленський заявив, що допомога Заходу надто повільно надходить

20 травня 2024 21:25
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Зеленський заявив, що допомога Заходу надто повільно надходить
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Президент України Володимир Зеленський висловив своє розчарування у повільності допомоги з боку західних союзників. За його словами, кожне рішення про надання військової підтримки Україні затримується на рік, а прогрес здійснюється повільніше, ніж очікувалося.

Про це Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю міжнародній агенції Reuters. 

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"Один великий крок вперед, але перед цим були два кроки назад", — підкреслив Зеленський, коментуючи процес прийняття рішень щодо військової допомоги, зокрема у формі систем протиповітряної оборони, які Україна наразі дуже потребує у війні проти Росії.

За словами президента, за останні місяці Росія, на фронті переважаючи чисельністю та озброєнням, наступає на північному сході та сході країни. У такий небезпечний момент, затримки та уповільнення у прийнятті рішень можуть коштувати надто дорого.

Зеленський також запропонував конкретні шляхи, які могли б підвищити ефективність допомоги Заходу. Одним із варіантів є збивання російських ракет над територією України за певних обставин.

"Росіяни використовують 300 літаків на території України. Нам потрібно щонайменше 120-130 літаків, щоб протистояти в небі", — сказав він", – додав Зеленський, маючи на увазі F-16 американської розробки, деякі з яких, як він сподівається, незабаром будуть використані в боях.

Ситуація на північному сході країни зараз є під контролем, за словами українського лідера, після того, як війська Москви перетнули кордон і розпочали вторгнення до міста Харків.

Раніше Зеленський заявив, що для захисту Харкова вистачить лише два зенітно-ракетні комплекси Patriot. За словами глави держави, таке озброєння дозволить українським військам відстояти місто від російської агресії.

Також український лідер заявляв, що росіяни не досягають мети свого завдання на Харківщині.

Володимир Зеленський
військова допомога
військова техніка
війна в Україні

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