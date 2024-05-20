Зеленський заявив, що допомога Заходу надто повільно надходить
Президент України Володимир Зеленський висловив своє розчарування у повільності допомоги з боку західних союзників. За його словами, кожне рішення про надання військової підтримки Україні затримується на рік, а прогрес здійснюється повільніше, ніж очікувалося.
Про це Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю міжнародній агенції Reuters.
Зеленський дорікнув Заходу за повільну допомогу
"Один великий крок вперед, але перед цим були два кроки назад", — підкреслив Зеленський, коментуючи процес прийняття рішень щодо військової допомоги, зокрема у формі систем протиповітряної оборони, які Україна наразі дуже потребує у війні проти Росії.
За словами президента, за останні місяці Росія, на фронті переважаючи чисельністю та озброєнням, наступає на північному сході та сході країни. У такий небезпечний момент, затримки та уповільнення у прийнятті рішень можуть коштувати надто дорого.
Зеленський також запропонував конкретні шляхи, які могли б підвищити ефективність допомоги Заходу. Одним із варіантів є збивання російських ракет над територією України за певних обставин.
"Росіяни використовують 300 літаків на території України. Нам потрібно щонайменше 120-130 літаків, щоб протистояти в небі", — сказав він", – додав Зеленський, маючи на увазі F-16 американської розробки, деякі з яких, як він сподівається, незабаром будуть використані в боях.
Ситуація на північному сході країни зараз є під контролем, за словами українського лідера, після того, як війська Москви перетнули кордон і розпочали вторгнення до міста Харків.
Раніше Зеленський заявив, що для захисту Харкова вистачить лише два зенітно-ракетні комплекси Patriot. За словами глави держави, таке озброєння дозволить українським військам відстояти місто від російської агресії.
Також український лідер заявляв, що росіяни не досягають мети свого завдання на Харківщині.
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