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Одна из самых сложных — Зеленский прокомментировал ситуацию на фронте

21 мая 2024 02:16
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Одна из самых сложных — Зеленский прокомментировал ситуацию на фронте
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Ковальчук Виктор/УНИАН
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в настоящее время ситуация на передовой является одной из самых сложных. В частности, это также связано с новым наступлением российских окупантов в Харьковской области.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в интервью Reuters, обнародованном в понедельник, 20 мая.

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"Сейчас ситуация на фронте одна из самых сложных, потому что началось новое наступление российских войск в направлении Харькова", — отметил президент.

Он рассказал, что в Донецкой области также продолжается очень мощная волна боевых действий.

"Никто даже не замечает, что на востоке страны, в частности, на Донбасском направлении, боев на самом деле стало больше: Курахово, Покровск, Часов Яр", — рассказал украинский лидер.

Зеленский заверил, что ситуация контролируемая.

"Неделю назад было сложнее", — добавил президент.

О чем Зеленский еще говорил в интервью

Напомним, Зеленский заявил, что счастлив быть президентом такой нации. Он убежден, что этот путь "мы должны пройти вместе до конца".

Также украинский лидер разочарован медленным поступлением помощи от западных союзников. По его словам, каждое решение о предоставлении военной поддержки Украине задерживается на год, а прогресс осуществляется медленнее, чем ожидалось.

Кроме того, сейчас идут переговоры по разрешению бить западным оружием по территории РФ. Зеленский рассказал, как проходят переговоры.

Владимир Зеленский
Харьковская область
Донецкая область
оккупанты
интервью
война в Украине
війна
наступление

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