Одного з комбатів ЗСУ знімають з посади через інтерв’ю WP: у чому причина

Анатолій "Купол" захищає Україну з 2014 року

Командира батальйону 46 окремої аеромобільної бригади Анатолія "Купола" понизили у посаді після інтерв‘ю The Washington Post. Військовий розповів про втрати серед бійців та майбутній контрнаступ.

Про це у Twitter повідомила шеф-редакторка українського бюро цього видання Ізабель Хуршудян.

Що відомо

Військовий у розмові з журналістами The Washington Post говорив про втрати серед найдосвідченіших воїнів та сумнівався у можливості провести успішний контрнаступ.

Після цього, "Купола" перевели з посади командира бойового батальйону на посаду заступника командира батальйону навчального центру. Однак він написав рапорт на звільнення.

Шеф-редакторка українського бюро WP зазначила, що Анатолій "Купол" усвідомлював усі ризики від такої розмови, але все одно погодився на інтерв'ю.

"Я спілкувалася з "Куполом". Зіткнувшись із переведенням на іншу посаду, він вирішив залишити свій пост. Дуже невдалий розвиток подій для досвідченого командира, який виступав за позитивні зміни в Збройних силах України", — написала Ізабель Хуршудян.

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